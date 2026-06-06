La guerre en Iran et le blocage du détroit d'Ormuz boostent les bénéfices des négociants genevois. Trafigura a gagné 4 milliards de dollars au premier semestre 2026, ses impôts grimpant à près d'un milliard.

Patrik Berger

La guerre en Iran provoque une nervosité mondiale – et des milliards de bénéfices en Suisse. Alors que le détroit d'Ormuz, l'une des plus importantes routes pétrolières du monde, est pratiquement bloqué et que les prix de l'énergie augmentent, les caisses des négociants genevois en matières premières sonnent. Ainsi, la société Lytton, dont le siège est à Genève, fait passer du pétrole irakien dans un supertanker à travers le détroit d'Ormuz – et réalise un bénéfice brut de 60 millions de dollars.

Le géant des matières premières Trafigura en profite particulièrement, comme le rapporte le «Tages-Anzeiger». L'entreprise a réalisé au premier semestre 2026 un bénéfice net de plus de 4 milliards de dollars – le troisième meilleur bilan semestriel de son histoire. La conséquence de ces bons chiffres: Les paiements d'impôts ont grimpé en flèche, passant de 250 millions de dollars à près d'un milliard de dollars.

Chez Gunvor et Vitol aussi

La Suisse en profite aussi – et largement! Certes, Trafigura a son siège social formel à Singapour. Mais sa principale filiale se trouve à Genève. C'est là qu'est gérée une grande partie de l'activité commerciale mondiale. Et c'est là que le bât blesse. Trafigura compte parmi les principaux contribuables du canton.

Mais Trafigura n'est pas la seule à marcher comme sur des roulettes. Les négociants en matières premières Gunvor et Vitol devraient également profiter du chaos des prix du pétrole. Vitol, dont les activités commerciales mondiales sont domiciliées à Genève, a gagné 2 milliards de dollars rien qu'au premier trimestre. Et Gunvor aurait réalisé en trois mois autant de bénéfices que sur l'ensemble de l'année précédente.

«Nous remercions les négociants»

Pour la Confédération et les cantons, cette manne financière arrive à point nommé. Ces dernières années déjà, les bénéfices records du secteur des matières premières ont contribué à combler des trous de plusieurs milliards dans les caisses de l'Etat.

Lorsque la ministre des Finances Karin Keller-Sutter a présenté en 2025 un résultat fédéral nettement meilleur que prévu grâce aux recettes fiscales du canton de Genève, elle savait à qui dire merci: «Nous remercions les négociants en matières premières», a-t-elle déclaré.