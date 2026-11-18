Pourquoi les banques européennes sont-elles si exposées aux fuites, et presque jamais les USA et les sociétés opaques du Delaware? Quel rôle jouent les financements américains de ces enquêtes, et les récompenses de Washington aux lanceurs d’alerte? Blick passe les révélations au crible.

En bref Face à ces méga-fuites, un regard critique s'impose, comme l'interrogation sur l’absence de fuites comparables visant les Etats-Unis, où des trusts opaques ont servi à dissimuler des avoirs russes

Les financements souvent américains de ces opérations interrogent sur les priorités de ce type d'investigations internationales

Les révélations sur Deutsche Bank portent largement sur d’anciennes relations bancaires russes, dans un contexte d'avant-2022, très différent d’aujourd’hui

Myret Zaki Journaliste Blick

Ce 17 novembre, «Inside Deutsche Bank», une nouvelle fuite massive de données bancaires, a révélé plus de 15 millions de fichiers, davantage que les précédentes méga-fuites bancaires. Au-delà des mots «oligarques» et «blanchiment», que révèlent vraiment ces documents? Blick passe au crible les révélations parfois sensationnalistes et peu contextualisées.

Fuites: banques européennes surreprésentées

Premier constat: les grandes banques d'Europe et de Suisse sont surreprésentées dans les grandes fuites bancaires internationales. Ainsi, SwissLeaks (2015), Panama Papers (2016), Suisse Secrets (2022) et Inside Deutsche Bank (2026) ont notamment exposé HSBC Suisse, UBS, Credit Suisse et Deutsche Bank, de façon répétée.

En revanche, aucune opération équivalente n'a directement visé des banques américaines ou britanniques, comme JPMorgan Chase, Citigroup, Bank of America, Barclays ou Lloyds.

Pourtant, les dimensions du blanchiment d'argent sont toutes autres aux Etats-Unis et au Royaume-Uni. On estime à 100 milliards d'euros les montants de blanchiment qui transitent par l'Allemagne chaque année. En Suisse, on sait que 13 à 18 milliards d'avoirs ont fait historiquement l'objet de signalements de soupçons chaque année. Quant aux Etats-Unis, un rapport de 2021 estime que le blanchiment annuel pourrait approcher les 1000 milliards de dollars. Au Royaume-Uni, la National Crime Agency l'estime à plus de 100 milliards de livres par an, voire à plusieurs centaines de milliards.

Pourquoi les grandes banques américaines et britanniques n'ont-elles pas fait l'objet de fuites internes d'une ampleur comparable? Les sources de financement et les mécanismes de récompense des lanceurs d'alerte pourraient apporter un éclairage sur cette asymétrie.

Financements de Washington et Bruxelles

Dans ces affaires, les intérêts financiers des sources et des bailleurs peuvent influencer la production de ces fuites.

D'une part, les lanceurs d'alerte de la Deutsche Bank ont remis les documents aux autorités américaines et pourraient bénéficier d'une récompense du gouvernement américain. On se souvient qu'en 2012, l'ex-banquier d'UBS Bradley Birkenfeld avait reçu 104 millions de dollars du fisc américain pour avoir dénoncé la banque suisse. La question est alors de savoir si ces mécanismes influencent la sélection des infractions transmises aux autorités américaines et aux journalistes.

D'autre part, le financement de Barracuda Media, l'entité sud-africaine qui a coordonné l'enquête Inside Deutsche Bank, fournit d'importantes indications. Elle est soutenue par l'International Fund for Public Interest Media (IFPIM), qui a bénéficié de financements américains, parmi lesquels ceux d'Open Society Foundations du milliardaire George Soros et, historiquement, du National Endowment for Democracy (NED), principalement financé par le Congrès américain. La Commission européenne a par ailleurs contribué au financement d'Inside Deutsche Bank par l'intermédiaire du fonds Investigative Journalism for Europe.

De précédents cas ont révélé l'importance du financement américain dans ces fuites. Par exemple l'OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project), qui a contribué aux Panama Papers, Pandora Papers, Paradise Papers et Suisse Secrets, était financé à 52% par le gouvernement américain entre 2014 et 2023, selon une enquête de Mediapart, et à 47% selon l'OCCRP elle-même. Certains octrois visaient explicitement le «rééquilibrage de la sphère médiatique russe» et le «renforcement du journalisme d'investigation en Eurasie». Ces révélations questionnent l'influence des financements publics sur les priorités du journalisme d'investigation international.

Les affaires russes datent surtout d'avant 2022

Les affaires russes occupent une place très importante dans les fuites d'Inside Deutsche Bank. Ce sont même elles qui ont poussé les deux lanceurs d’alerte à agir, ont-ils témoigné.

Cela appelle un premier constat: une grande partie des faits remonte aux années 2010, avant l'invasion de l'Ukraine en 2022.

C'est dans un climat géopolitique différent que s'est développée la clientèle russe chez Deutsche Bank et dans les banques suisses. Entre 2000 et 2014, un véritable boom de la gestion d'avoirs russes s'est produit sur la place financière suisse. Le contexte d'avant 2014 y était favorable. En juin 2010, l'Union européenne lançait un partenariat destiné à approfondir ses relations économiques avec la Russie. Il était courant qu'une grande banque européenne comme Deutsche Bank compte des milliardaires et oligarques russes parmi ses clients, à condition de surveiller les risques comme le veulent les règles anti-blanchiment pour toutes personnes politiquement exposées.

De gros noms, mais pas tant d'infractions

Deuxième constat: les faits révèlent des risques de conformité chez Deutsche Bank, des soupçons sérieux et des décisions internes discutables, mais ne démontrent pas que Deutsche Bank aurait systématiquement contourné les sanctions contre la Russie ni que toutes les fortunes russes concernées étaient d'origine illicite.

Certes en 2017, Deutsche Bank a été sanctionnée par les autorités américaines et britanniques dans l'affaire des transactions miroirs russes. En 2019 aussi, pour des recrutements contraires à la législation anticorruption américaine.

Mais pour le reste, les montants les plus spectaculaires qu'a gérés Deutsche Bank pour des oligarques russes s'avèrent anciens: 870 millions d'euros pour Viktor Vekselberg en 2014, 1,4 milliard pour Mikhaïl Fridman la même année. Ces informations ne démontrent pas d'infractions bancaires, car les sanctions visant les intéressés ne sont intervenues qu'en 2018 et 2022.

Parmi les cas évoqués, ceux de Souleïman Kerimov et Guennadi Timtchenko s'avèrent plus sensibles, car les deux hommes d'affaires étaient déjà visés par des sanctions américaines quand la banque conservait certaines relations économiques avec eux. L'existence de ces relations ne suffit toutefois pas en elle-même à établir une violation des sanctions.

Examen de ce qui est vraiment illégal

«Le Monde» précise d'ailleurs que Deutsche Bank n'entretenait pas de relations bancaires directes avec des oligarques russes sous sanctions américaines ou européennes, mais avec certaines sociétés dont des actionnaires étaient visés par ces sanctions. Or la présence d'un actionnaire sanctionné ne suffit pas automatiquement à interdire toute relation commerciale avec l'entreprise.

Après l'annexion de la Crimée en 2014, les Etats-Unis et l'UE ont introduit leurs premières sanctions. La Suisse ne les a pas reprises intégralement, mais a instauré dès avril 2014 des restrictions ciblées afin d'empêcher leur contournement. En octobre 2015, Deutsche Bank comptabilisait déjà en Suisse 60% de son volume d'affaires lié à la clientèle russe. Cette concentration s'inscrivait dans une stratégie de gestion internationale qui n'était pas illégale en elle-même, puisque la législation suisse autorisait alors la gestion de fortunes russes, sous réserve du respect des lois antiblanchiment et des restrictions en vigueur. La banque accueillait d'ailleurs déjà des clients fortunés russes en Suisse avant 2014.

On apprend aussi qu'en 2022, Deutsche Bank comptait encore 59 clients russes classés comme particulièrement sensibles. Cette classification interne du risque ne constitue pas la preuve d'une infraction ou d'un contournement des sanctions.

Montages russes opaques aux USA

Révéler aujourd'hui des pratiques bancaires anciennes ne dispense pas de les replacer dans leur contexte historique et juridique, ni de s'interroger pourquoi certaines places financières sont exposées à ces méga-fuites, tandis que d'autres échappent à des fuites de même ampleur.

Les États-Unis ne sont pourtant pas à l'abri des montages financiers russes. En 2022, leur propre Trésor a bloqué plus d'un milliard de dollars appartenant à l'oligarque Souleïman Kerimov dans un trust du Delaware.

Des structures américaines ont également servi à détenir des biens d'Oleg Deripaska. Or malgré cela, depuis 2025, Washington a exempté les sociétés constituées aux États-Unis de l'obligation de déclarer leurs bénéficiaires effectifs, exemption confirmée en août 2026.

Le paradoxe est saisissant: pendant que les banques européennes font l'objet de révélations spectaculaires sur leurs clients russes, l'opacité des sociétés américaines demeure une préoccupation majeure, que soulèvent des rapports des autorités américaines elles-mêmes.