La fortune des Suisses continue de grimper. Mais cette belle dynamique est freinée par le poids des dettes: en raison d’un niveau d'hypothèques particulièrement lourd, la Suisse se retrouve distancée par les Etats-Unis, révèle le rapport 2026 sur la richesse d'Allianz.

Les Suisses et les Suissesses sont assis sur une véritable montagne d'argent! Fin 2025, ils disposaient en moyenne d’un patrimoine financier brut de 384'000 francs par habitant. Une performance qui a permis à la Suisse de conserver, sans trembler, sa place de numéro un mondial. C’est ce que révèle la dernière édition du Global Wealth Report de l’assureur Allianz, qui a passé au crible la situation financière de 60 pays.

Au total, le patrimoine financier des ménages suisses s’élève à 3,4 billions de francs – soit 3400 milliards, ou 3,4 millions de millions. Cette somme colossale comprend les avoirs bancaires, les titres, ainsi que les assurances et les avoirs de retraite. En revanche, les biens immobiliers ne sont pas pris en compte.

Le boulet des prêts hypothécaires

Mais si l'on utilise un autre indice de classement, tout n'est pas si rose car les Suisses sont aussi lourdement endettés. Fin 2025, leurs dettes s’élevaient à 1,13 billion de francs. Si l’on déduit ce montant du patrimoine brut, il reste 261'138 francs par habitant en valeur nette. Cela relègue les Suisses à la deuxième place du patrimoine net, derrière les Etats-Unis. Mais alors pourquoi les Américains sont-ils plus fortunés que nous, les Suisses?

De l’autre côté de l’Atlantique, les propriétaires financent eux aussi l’achat de leur logement en grande partie par l'emprunt. La différence cruciale réside dans ce qui se passe après la signature chez le notaire. Alors que les ménages américains remboursent traditionnellement l'intégralité de leur crédit au fil des ans, les propriétaires suisses conservent souvent une part substantielle de leur hypothèque à vie. C’est pourquoi, dans le calcul d’Allianz, les dettes hypothécaires pèsent particulièrement lourd sur le patrimoine financier net des Suisses.

Les titres enregistrent une nette hausse

Malgré tout, les Suisses se sont encore enrichis en 2025. Le patrimoine financier brut a progressé de 4%. Ceux qui ont investi en bourse ont particulièrement bien tiré leur épingle du jeu. Les titres ont enregistré une hausse de 9,7%. En revanche, selon le rapport Allianz, les dépôts bancaires n'ont progressé que de 1,9%, tandis que les assurances et les avoirs de retraite ont augmenté de 1,1%.

Les fonds ont été particulièrement prisés: les ménages suisses ont acheté pour 35,6 milliards de francs de fonds d’investissement, soit le deuxième montant le plus élevé depuis le début de la série statistique. Dans le même temps, ils ont vendu pour 6,6 milliards de francs d’actions.

A l’échelle mondiale, les patrimoines ont littéralement explosé. Ils ont progressé de 8,6%, atteignant le niveau record de 253,8 billions de francs. Là encore, on constate que les grands gagnants sont avant tout ceux qui ont beaucoup investi en bourse. Les titres ont progressé de 12,4% à l’échelle mondiale, soit plus du double de la hausse enregistrée par les dépôts bancaires.

L’inflation freine fortement

Toutefois, la hausse des prix relativise cette manne financière. Depuis 2019, le patrimoine financier mondial a certes augmenté de 50% en valeur nominale, mais de seulement 23% après correction de l’inflation. En Europe occidentale, la hausse réelle s'élève même à un maigre 0,5%. La Suisse s'en sort mieux: ici, le pouvoir d'achat du patrimoine financier a augmenté de 13,3% depuis 2019.

Cette dynamique va-t-elle durer? Pour 2026, Allianz anticipe une nouvelle hausse globale des fortunes d'environ 9%, largement portée par l'effervescence boursière autour de l'intelligence artificielle. Mais c’est précisément là que réside le danger.

Depuis fin 2022, l'indice vedette américain S&P 500 s'est envolé de près de 95%. En cas de correction brutale de 25%, les ménages américains pourraient voir partir en fumée quelque 27'000 milliards de dollars rien que sur l'année du krach. Un choc suffisant pour précipiter la première économie mondiale dans la récession – avec des répercussions immédiates sur le reste du globe.