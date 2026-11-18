Le Bitcoin est tombé sous 65'000 dollars, au plus bas depuis la mi-juillet, après une chute d’environ 12% en quelques jours. Les analystes citent la hausse des taux, l’inflation persistante et les ventes d’ETF par des investisseurs institutionnels.

Martin Schmidt

Le président américain Donald Trump a déclenché une véritable euphorie autour des cryptomonnaies après son entrée en fonction. Mais aujourd'hui, il n'en reste absolument aucune trace. Les investisseurs en cryptomonnaies sont inquiets: le Bitcoin a perdu environ 12% de sa valeur depuis mercredi dernier, soit près de 10'000 dollars. Hier soir, la plus célèbre des cryptomonnaies s'échangeait juste en dessous de la barre des 65'000 dollars. En d'autres termes: les gains enregistrés depuis la mi-août se sont complètement évaporés. A l'automne 2025, la monnaie numérique valait plus de 126'000 dollars, soit le double.

Mais alors que s'est-il passé? Le scandale d’espionnage impliquant Jensen Huang, ancien patron de Nvidia, a accéléré le récent krach boursier. Mais les analystes pointent du doigt la conjoncture économique comme cause principale. «Le cycle de hausse des taux d’intérêt et la progression des rendements des obligations d’Etat exercent une pression sur les actifs ne versant pas de dividendes, comme le Bitcoin», explique Ipek Ozkardeskaya, analyste auprès de la banque en ligne Swissquote.

L'inflation se montre plus tenace

Les investisseurs tablaient sur une simple remontée temporaire de l'inflation. Mais la situation a évolué depuis. «Les marchés s'inquiètent de plus en plus de la durée potentielle de la lutte contre l'inflation», explique Carsten Menke, analyste de la banque privée Julius Bär. En effet, un accord de paix entre les Etats-Unis et l'Iran semble toujours hors de portée. Face à la forte hausse des prix de l'énergie depuis février, des répercussions indirectes semblent inévitables. Autrement dit, l'inflation impactera d'autres biens et les salaires. «Dans ce cas, les banques centrales pourraient être contraintes de relever leurs taux d'intérêt plus fréquemment et plus fortement», ajoute Carsten Menke. Une telle évolution des taux d'intérêt continuerait de peser sur le Bitcoin.

La hausse des taux d'intérêt et l'incertitude croissante freinent l'appétit des investisseurs pour les titres de croissance, notamment ceux des entreprises spécialisées dans l'IA. «Dans ces périodes, nous observons une forte corrélation entre les valeurs technologiques et le Bitcoin», explique Ipek Ozkardeskaya. «La semaine dernière, la chute des valeurs technologiques a également incité les investisseurs institutionnels à vendre d'importants volumes d'ETF Bitcoin.» Aucun renversement de tendance n'est prévu pour le moment. «Les grandes incertitudes mondiales persistent et continuent de peser sur le Bitcoin», déclare Ipek Ozkardeskaya. «Je pense qu'il pourrait encore baisser.»

Le Bitcoin sous contrôle

Mais la cryptomonnaie n'a pas toujours réagi aussi fortement aux hausses de taux. «Le Bitcoin a fortement changé en tant que classe d'actifs», explique Carsten Menke. Auparavant, les investisseurs privés influençaient de manière déterminante le cours de la cryptomonnaie. Le grand tournant est arrivé début 2024, lorsque les autorités américaines ont approuvé les premiers ETF Bitcoin. «Dorénavant, les investisseurs institutionnels influencent le cours et réagissent fortement aux changements des fondamentaux, comme l'environnement des taux ou l'incertitude», explique Carsten Menke.

Outre la politique monétaire, les préoccupations en matière de sécurité suscitent une nervosité supplémentaire: fin octobre, des pirates sont parvenus à s'introduire dans la plateforme d'échange de cryptomonnaies Binance et à dérober des cryptomonnaies d'une valeur d'environ 6,3 milliards de dollars.

Les élections américaines de mi-mandat ont également laissé des traces: après la victoire des démocrates début novembre, les investisseurs craignent une réglementation et des contrôles dans les domaines de l'intelligence artificielle et des cryptomonnaies. Dans ce climat de nervosité croissante, une seule mauvaise nouvelle suffit à faire vaciller les marchés.

Cette année, le Bitcoin se trouvait déjà à son niveau actuel début février et durant l'été. A une valeur de 60’000 à 65’000 dollars, il semble toujours y avoir des investisseurs qui voient dans cette cryptomonnaie populaire une bonne affaire et se l'arrachent. La flambée de mi-août, qui a dépassé les 86'000 dollars, a ensuite démontré la rapidité avec laquelle les choses peuvent évoluer. Un signal politique annonçant un ajustement réglementaire bienvenu, voire des prévisions d'inflation étonnamment optimistes, pourrait déclencher une nouvelle hausse plus tôt que prévu.