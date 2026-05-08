La classe moyenne étouffe de plus en plus sous la pression

Plus d’un demi-million de Suisses de la classe moyenne inférieure ne peuvent pas épargner 2500 francs pour une urgence. Une analyse de l’OFS révèle des difficultés croissantes pour cette tranche de la population.

Robin Wegmüller

De plus en plus de Suisses se retrouvent dans une situation financière délicate. Une analyse de l’Office fédéral de la statistique (OFS) montre que la classe moyenne est elle aussi confrontée à des difficultés d’argent.

Selon ces chiffres, un peu plus de 55% de la population appartient actuellement aux revenus moyens. Mais toutes les classes moyennes ne se ressemblent pas. Les situations de vie peuvent fortement varier d’un ménage à l’autre. C’est pourquoi la Confédération subdivise encore davantage cette catégorie de population.

Deux classes moyennes

Les personnes qui gagnent entre 70 et 100% du salaire médian font partie de la classe moyenne inférieure. Concrètement, cela concerne les personnes seules disposant d’un revenu mensuel compris entre 4228 et 6041 francs, ainsi que les couples avec deux enfants de moins de 14 ans gagnant entre 8880 et 12’685 francs.

Ceux qui touchent entre 100 et 150% du salaire médian appartiennent à la classe moyenne supérieure. Cette catégorie comprend les célibataires percevant entre 6042 et 9061 francs par mois, ainsi que les familles dont le revenu du ménage se situe entre 12’686 et 19’028 francs. Au total, un Suisse sur quatre appartient à la classe moyenne inférieure.

Beaucoup n'ont pas d'argent de côté

Et c’est justement ce groupe qui peine souvent à mettre de l’argent de côté. Un ménage sur quatre de la classe moyenne inférieure n’est pas en mesure d’épargner 2500 francs pour faire face à une dépense imprévue. Pour donner un ordre d’idée, cela représente plus d’un demi-million de personnes. Les habitants aux revenus plus faibles ne sont pas inclus dans ces chiffres. Par ailleurs, 14% de la classe moyenne inférieure rencontrent de petites à grandes difficultés à boucler leurs fins de mois.

La situation financière précaire de la classe moyenne a aussi un impact direct sur les loisirs. Une personne sur dix de la classe moyenne inférieure renonce à partir une semaine en vacances chaque année pour des raisons financières. Les frais de logement constituent également un facteur de fracture au sein des revenus moyens.

Dans la classe moyenne inférieure, plus de 10% des personnes consacrent plus de 40% de leur salaire au loyer. Dans la classe moyenne supérieure, cette proportion dépasse à peine les 3%. La règle généralement admise veut pourtant que le loyer ne dépasse pas 25 à 30% du revenu.

Et les personnes à faible revenu?

La catégorie la plus modeste de Suisse, avec un revenu inférieur à 70% du salaire médian, est encore davantage touchée par ces difficultés. Près d’une personne sur deux doit consacrer plus de 40% de son salaire aux frais de logement. En outre, plus de quatre personnes sur dix ne disposent pas de 2500 francs de réserve pour faire face à une dépense imprévue.



