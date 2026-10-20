Après des mois de secousses, l’or retrouve les faveurs de J.P. Morgan. La banque vise 6300 dollars l’once. Reste à savoir comment s’exposer au métal précieux sans en sous-estimer les risques.

En bref J.P. Morgan relève son objectif pour l'or à 6300 dollars l'once

Après de fortes fluctuations, le prix se situe autour de 4160 dollars

L'or physique, les ETC et les actions minières présentent chacun leurs propres avantages et inconvénients

Mischa Stünzi

Après avoir atteint un record en janvier, l’or a brusquement perdu de son attrait auprès des investisseurs au premier semestre. Le prix du métal précieux a chuté de plus de 133’000 francs à moins de 105’000 francs le kilo, soit de 5600 à moins de 4000 dollars l’once. Depuis, le marché s’est stabilisé. L’or s’échange actuellement autour de 110’000 francs le kilo, soit environ 4160 dollars l’once.

La grande banque américaine J.P. Morgan a récemment relancé l’optimisme en relevant encore ses prévisions, pourtant déjà ambitieuses. Son nouvel objectif pour l’or passe de 6000 à 6300 dollars l’once, correspondant à environ 164’000 francs le kilo. Dans un article de blog, l’établissement évoque un «point d’entrée potentiel pour les investisseurs à long terme».

Des prévisions ambitieuses justifiées

J.P. Morgan compte ainsi parmi les plus optimistes du marché. Selon l'institution, ses prévisions ambitieuses se justifient par un retour attendu des banques centrales sur le marché de l’or, avec des achats en hausse. Le métal précieux devrait également retrouver un rôle central comme valeur refuge face aux risques liés à l’inflation et à l’endettement croissant des Etats.

En parallèle, J.P. Morgan met en garde contre une volatilité durablement élevée. La hausse des taux d'intérêt constitue notamment un risque, l'or ne produisant lui-même aucun rendement.

Voici comment investir dans l'or

Pour suivre les prévisions confiantes des banquiers américains et investir dans l'or, vous ne devez pas nécessairement installer un coffre-fort au fond de votre cave.

Vous pouvez certes investir dans l'or physique, sous forme de lingots ou de pièces telles que l'emblématique Vreneli d'or helvétique. Mais cette option a ses inconvénients: à l’achat, les négociants appliquent une taxe qui peut atteindre plusieurs pour cent. Il faut ensuite stocker le métal précieux en lieu sûr. Un coffre-fort bancaire, par exemple, engendre des frais récurrents qui viennent grignoter le rendement.

Autre possibilité: acheter des titres liés à l'or. Les fonds indiciels et les Exchange Traded Commodities (ETC) sont des produits reproduisant presque à l'identique le cours de l'or. Généralement moins coûteux et plus facile à négocier que l'or physique, ils sont souvent directement garantis par le métal précieux.

Entre opportunités et risques

Autre option prisée des investisseurs: les actions des sociétés minières. Plutôt que d’acheter de l’or, on investit dans les entreprises qui l’extraient du sol. Cette stratégie présente deux atouts: lorsque le cours du métal précieux grimpe, leurs actions peuvent progresser encore plus fortement. De plus, nombre de ces sociétés versent des dividendes.

Mais ce potentiel rendement s’accompagne de risques. Des erreurs de gestion, une hausse des coûts de production, l’instabilité politique dans les pays d’extraction ou encore des grèves peuvent peser lourdement sur l'évolution de ces actions.