Un classement mondial de 192 pays révèle les destinations les plus prisées des expatriés en 2026. Un petit Etat balte se démarque en tête, tandis que la Suisse se classe 24e, freinée par son climat et son coût de la vie.

Bernadette Hogg

Les candidats à l'expatriation cherchent souvent le pays idéal où s'installer. Un nouveau classement mondial de 192 pays dévoile celui qui répond le mieux aux attentes des expatriés cette année. Surprise: ni les plages paradisiaques des Caraïbes ni une république alpine ne décrochent la première place, mais un petit Etat balte.

Baptisé «Relocation Index», ce classement établi par la plateforme de conseil Rumavi évalue quatre grands domaines: les finances et la fiscalité, la qualité de vie et la santé, la sécurité et la stabilité, ainsi que l'installation et les opportunités. Au total, 24 critères ont été analysés et notés sur une échelle de 0 à 100, parmi lesquels la stabilité politique, les infrastructures numériques ou encore l'impôt sur le revenu.

Un petit pays appelé Estonie

Le grand gagnant du classement 2026 est une surprise: l'Estonie. Selon les auteurs de l'étude, ce petit pays bordant la mer Baltique se distingue par son excellente infrastructure bancaire, les opportunités qu'il offre aux entrepreneurs et les droits de propriété accordés aux non-ressortissants. L'Estonie serait ainsi particulièrement adaptée aux familles et aux entrepreneurs. Le pays perd toutefois des points en raison de son climat peu clément et de son coût de la vie élevé.

Derrière l'Estonie, deux pays d'Asie du Sud-Est complètent le podium. Singapour occupe la deuxième place, tandis que la Malaisie se classe troisième. Selon le classement, la Malaisie serait le meilleur choix pour les retraités et les digital nomads, alors que Singapour conviendrait davantage aux entrepreneurs et aux personnes recherchant un environnement fiscal particulièrement avantageux.

Le classement peut également être personnalisé selon le profil de chaque expatrié. Retraités, digital nomads, entrepreneurs, familles ou personnes à la recherche d'une fiscalité plus favorable peuvent obtenir une sélection adaptée grâce à une pondération spécifique des différents critères.

La météo joue en défaveur de la Suisse

La Suisse se classe à la 24e place du classement mondial. Son score global est notamment pénalisé par des hivers froids et gris ainsi que par un coût de la vie très élevé. La Confédération obtient également de moins bons résultats auprès des retraités et des digital nomads.

Elle tire toutefois son épingle du jeu dans certains domaines. Sur le plan fiscal, la Suisse atteint la 7e place du classement. Pour les entrepreneurs, elle décroche même la médaille de bronze. «Il est excellent de faire des affaires en Suisse, l'infrastructure financière y est de premier ordre.»

A l'autre extrémité du classement figurent l'Afghanistan, le Yémen et le Soudan du Sud, qui occupent les trois dernières places avec respectivement 39,5, 41,4 et 42,3 points. Ces pays obtiennent de faibles résultats dans l'ensemble des catégories, notamment en matière de sécurité et de stabilité, deux critères qui pèsent lourdement sur leur score.