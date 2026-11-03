Les stocks de gaz en Europe atteignent leur plus bas niveau depuis 2013, avec seulement 75% de remplissage en octobre, bien en dessous de l'objectif de 80%, selon l'AIE.

Les stocks de gaz en Europe au plus bas depuis plus de dix ans

Les stocks de gaz en Europe au plus bas depuis plus de dix ans

AFP Agence France-Presse

L'Europe va entrer dans l'hiver avec ses niveaux de stockage de gaz naturel les plus bas depuis 2013, ce qui pourrait prolonger les tensions sur le marché mondial du gaz en 2027, selon un rapport de l'Agence internationale de l'énergie publié mardi. Les stocks de gaz de l'UE n'étaient remplis qu'à 75% à fin octobre, bien en deçà de l'objectif minimal de remplissage de 80% fixé à l'échelle de l'Union européenne, et à leur niveau le plus bas depuis plus de dix ans, indique l'organisation.

Plusieurs facteurs expliquent cette situation. La fermeture du détroit d'Ormuz depuis le déclenchement du conflit au Moyen-Orient fin février a affecté les importations européennes en gaz naturel liquéfié (GNL), rappelle l'AIE.

Cette fermeture s'est ajoutée à des stocks à un bas niveau à la sortie de l'hiver dernier. Les acheteurs ont ensuite tablé en vain sur une baisse ultérieure des cours, retardant leurs achats destinés au remplissage des réserves.

Dépendance en hausse

Avec le détroit d'Ormuz encore largement fermé durant les mois d'été, les injections dans les stockages de l'UE se sont accélérées en août, septembre et octobre mais sans rattraper les niveaux des années précédentes, poursuit l'AIE. Le volume total injecté dans les stockages pendant la saison de remplissage est resté inférieur d'environ 4% à la moyenne des cinq dernières années.

Cette situation «accroît la dépendance de la région à l'égard des approvisionnements mondiaux en GNL pour répondre au pic de demande saisonnière, et pourrait rendre la région particulièrement vulnérable si l'hiver à venir est plus froid que prévu, ou en cas d'incidents techniques ou d'autres perturbations d'approvisionnement», écrit-elle dans son communiqué.

En Europe, le gouvernement allemand a assuré lundi que l'approvisionnement en gaz du pays restait sécurisé pour l'hiver à venir, malgré des niveaux de stockage nettement inférieurs à ses objectifs réglementaires.