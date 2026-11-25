Selon des sources consultées par Associated Press, le gouvernement américain est sur le point d'annoncer de nouveaux droits de douane contre des partenaires commerciaux.

Droits de douane: les USA sur le point de remettre le couvert

Droits de douane: les USA sur le point de remettre le couvert

En bref Selon des sources d’AP, Trump s’apprête à relever les droits de douane contre 16 économies, dont la Chine, l’UE, le Japon et le Mexique, sans que l’on sache si la Suisse est concernée

En février 2026, la Cour suprême a jugé illégale l’introduction des droits de douane annoncés en avril 2025, et Washington cherche depuis comment en instaurer de nouveaux tout en négociant avec ses partenaires

Pour obtenir une exemption de droits de douane, Roche et Novartis ont annoncé des investissements de plusieurs dizaines de milliards de dollars aux Etats-Unis, où Trump veut favoriser la production et l’emploi

Yannick Weber Blick Newsdesk

Ses droits de douane, annoncés spectaculairement le 2 avril 2025 à la Maison-Blanche, avaient été jugés illégaux par la Cour suprême. Mais il ne lâche pas du lest: Donald Trump est sur le point d'annoncer l'augmentation de droits de douane contre «16 économies» dans les prochains jours. C'est ce que rapporte l'agence Associated Press (AP), mardi soir. La Chine, l'Union européenne, le Japon ou le Mexique seraient notamment concernés. À ce stade, on ignore si la Suisse fait partie de la liste.

Roche et Novartis arrivent

Donald Trump avait secoué la planète en annonçant des droits de douane en avril 2025. Son but était entre autres de contrer les délocalisations. Pour éviter les taxes douanières, les entreprises auraient tout intérêt à s'installer aux Etats-Unis et produire sur place, créant en même temps de l'emploi. Novartis et Roche avaient annoncé des plans d'investissements de plusieurs dizaines de milliards de dollars sur sol américain pour parvenir à un accord les exemptant de droits de douane.

La Cour suprême avait jugé, en février 2026, que la manière dont le gouvernement avait introduit ces nouveaux droits de douane était illégale. Le gouvernement américain travaille depuis sur des négociations avec ses partenaires commerciaux tout en analysant comment introduire ces nouveaux droits de douane. La Maison Blanche a refusé de commenter les révélations des sources de AP.