Face à la hausse des licenciements, les comptes de libre passage gagnent en importance. Près de 70 milliards de francs y sont déposés en Suisse. Experts et conseils à l’appui, découvrez comment éviter les erreurs et optimiser le rendement de votre prévoyance.

Votre vie professionnelle change? Ne laissez pas dormir l'argent de votre retraite

Votre vie professionnelle change? Ne laissez pas dormir l'argent de votre retraite

Christian Kolbe

Le chômage a de nouveau occupé le devant de la scène ces dernières semaines. Plusieurs entreprises ont annoncé des suppressions de postes et des réductions d'effectifs. C'est notamment le cas d'Helvetia, à la suite de sa fusion avec Baloise, de Skyguide, mais aussi de la grande banque UBS. Au sein de cette dernière, de nombreux spécialistes de la finance pourraient se retrouver sans emploi d'ici à la fin de l'année, une fois le rachat de Credit Suisse finalisé.

Au total, 225'791 demandeurs d'emploi sont actuellement inscrits en Suisse. Dans le secteur financier en particulier, retrouver un poste peut s'avérer long et complexe. Lorsqu'aucune nouvelle opportunité professionnelle ne se présente après une perte d'emploi, les avoirs de prévoyance du deuxième pilier doivent temporairement être transférés sur un compte de libre passage. Mais une telle solution peut également se révéler nécessaire dans d'autres situations, comme lors d'une interruption de carrière.

Dans ce contexte, il est essentiel d’éviter les erreurs et de porter une attention particulière aux frais ainsi qu'aux rendements proposés. Blick s'est entretenu avec Sara Neuweiler, directrice de la succursale VZ de Winterthour, et Silvan Forster, cofondateur de la plateforme de comparaison evaluno.ch.

Quand avez-vous besoin d'un compte de libre passage?

En règle générale, vous avez besoin d'un tel compte dès lors que vous n'êtes plus affilié à une caisse de retraite. C'est notamment le cas si vous perdez votre emploi et ne retrouvez pas immédiatement un nouveau poste, ou si vous choisissez de faire une pause dans votre parcours professionnel – par exemple pour prendre un congé sabbatique, vous consacrer à vos enfants ou suivre une formation continue de longue durée sans avoir encore trouvé de nouvel employeur. Si vous décidez de vous mettre à votre compte, celui-ci devient également nécessaire pour y déposer les fonds de prévoyance que vous avez déjà accumulés.

Quelles sont les différentes possibilités?

Il existe principalement trois formes de solutions de libre passage: les comptes de libre passage, sur lesquels l'argent est simplement conservé, les dépôts de libre passage, qui permettent de placer les avoirs, et les solutions d'assurance, qui restent toutefois relativement rares.

Fin 2025, le montant total des avoirs de libre passage en Suisse atteignait environ 70 milliards de francs. La plus grande partie de cette somme – plus de 51,5 milliards de francs – était détenue sur des comptes, tandis que 18,2 milliards supplémentaires étaient investis dans des dépôts. Pendant toute la phase d'épargne, les comptes et dépôts de libre passage bénéficient d'une exonération fiscale.

Combien de temps cet argent peut-il rester dans la caisse de retraite actuelle?

Six mois tout au plus. Passé ce délai, vous devez avoir indiqué à votre caisse de retraite la solution de libre passage vers laquelle les avoirs doivent être transférés. Les comptes de libre passage font partie intégrante du système de prévoyance: les fonds ne peuvent donc pas être versés directement aux salariés ni simplement déposés sur leur compte privé.

«Il ne faut pas commettre l'erreur de laisser la caisse de retraite choisir à votre place», met en garde Sara Neuweiler. «Sinon, l'argent aboutira à la Fondation institution supplétive LPP et ne rapportera qu'un intérêt minime.»

Dois-je répartir ces avoirs?

«Nous recommandons de répartir l'argent entre deux comptes ou dépôts», explique Sara Neuweiler. «Cela offre une plus grande marge de manœuvre pour les décisions futures.»

Cette stratégie revêt une importance particulière pour les chômeurs âgés qui ne parviennent pas à retrouver un emploi avant d'atteindre l'âge de la retraite. «Elle permet de percevoir les fonds de manière échelonnée, ce qui optimise la charge fiscale.»

Quand puis-je percevoir cet argent normalement?

Ces fonds font partie de la prévoyance professionnelle. Leur retrait est possible au plus tôt dès l'âge de 60 ans et doit intervenir au plus tard à 65 ans, lorsque l'âge ordinaire de la retraite est atteint. Dans certains cas exceptionnels, le versement peut être différé jusqu'à 70 ans, à condition de disposer d'un revenu soumis à l'AVS. Comme pour le pilier 3a, le retrait de ces avoirs est soumis à l'impôt.

Que faut-il prendre en compte en cas d'activité indépendante?

Si vous envisagez de vous mettre à votre compte, vous devez agir rapidement. En effet, vous ne pouvez percevoir vos avoirs de libre passage pour démarrer une activité indépendante que dans un délai d'un an. Pour ce faire, vous devez fournir une attestation d'une caisse de compensation confirmant votre statut d'indépendant.

A noter également: votre avoir de libre passage peut servir à acquérir un logement que vous occupez vous-même. En revanche, il ne peut pas être utilisé pour financer un logement de vacances.

Que faire si je change à nouveau d’employeur?

Dans ce cas, vous devez clôturer vos comptes de libre passage et transférer les avoirs qu'ils contiennent dans la caisse de retraite de votre nouvel employeur. Ce transfert est généralement effectué gratuitement.

Compte ou dépôt?

Le choix entre un compte et un dépôt de titres mérite une attention particulière. «Il ne faut pas sous-estimer cette question, le choix de la solution appropriée n'est pas anodin», explique Silvan Forster, qui a analysé 251 solutions de placement avec evaluno.ch. Il rappelle également que «dans la caisse de retraite, l'argent est rémunéré, conformément à la loi, à un taux d’au moins 1,25%; de nombreuses caisses ont atteint l'année dernière, avec une part d'actions de 35%, un rendement moyen de 4,7% au profit des assurés».

Selon Silvan Forster, un compte constitue avant tout une solution adaptée aux personnes disposant d'un horizon de placement plus court, notamment celles qui approchent de la retraite. «Cela offre une sécurité, mais d'un autre côté, on ne profite pas des rendements plus élevés du marché boursier.» Pour les investisseurs ayant un horizon de placement supérieur à cinq ans, il recommande plutôt un compte-titres.

Que faut-il prendre en compte lors du choix d'un compte-titres?

Lors du choix d'un compte-titres, «il est important d'examiner attentivement l'ensemble des frais», explique Silvan Forster. «Outre les frais liés au produit d'investissement, des frais de compte-titres et d'autres frais peuvent s'ajouter, dont certains sont dissimulés dans les clauses en petits caractères.»

Un constat surprend particulièrement Silvan Forster: «Le prestataire le plus cher facture en moyenne plus de trois fois et demie le montant pratiqué par le moins cher.» Une différence qu'il juge difficilement compréhensible. Pour un avoir de 200'000 francs, l'écart peut rapidement représenter plusieurs dizaines de milliers de francs. Dans ce domaine, les banques numériques affichent de bien meilleurs résultats que les établissements traditionnels.

Qu'est-ce qui rapporte vraiment?

Des actions, encore des actions, toujours des actions: une part élevée d'actions dans un dépôt de libre passage offre les meilleures perspectives de rendement. «Il faut toutefois garder à l'esprit que plus la part d'actions est élevée, plus les fluctuations de valeur peuvent être importantes», explique Silvan Forster.

Avant de choisir un compte de libre passage, chacun doit donc évaluer sa propre tolérance au risque. Une stratégie fortement exposée aux actions suppose également de disposer d'un horizon de placement à long terme afin de pouvoir absorber d'éventuelles périodes de baisse.