De nombreux voyageurs croient que les compagnies aériennes augmentent leurs tarifs dès que l’on cherche plusieurs fois le même vol. Une nouvelle étude néerlandaise dément cette idée: ce qui compte surtout, c’est la demande et le nombre de places à bas prix encore disponibles.

Blick Lifestyle

Avant de réserver un vol, on compare souvent les prix à plusieurs reprises. Et soudain, le même billet coûte plus cher que quelques heures plus tôt. On soupçonne alors vite la compagnie d’avoir enregistré notre recherche et relevé le prix en conséquence. Une nouvelle étude de l’Autorité néerlandaise des consommateurs et des marchés (ACM) contredit cette hypothèse.

Les spécialistes ont examiné plus de 14 millions de transactions et quelque 155'000 vols effectués entre juillet 2022 et juillet 2025 sur 56 liaisons sélectionnées. Ils se sont aussi penchés sur le fonctionnement des systèmes de tarification informatisés.

Aucune preuve d’une hausse des prix due à des recherches répétées

L’étude n’a trouvé aucune preuve que des recherches antérieures ou l’appareil utilisé influencent le prix proposé pour un billet d’avion. Rien ne confirme non plus que la marque du smartphone ou de l’ordinateur portable joue un rôle.

Le soupçon persiste pourtant. Selon le sondage mené dans le cadre de l’étude, 46% des voyageurs interrogés pensent que leurs recherches antérieures peuvent faire grimper les prix, et 25% estiment que l’appareil utilisé joue un rôle. Par ailleurs, 64% jugent par principe injustes les prix fixés par des algorithmes.

Pourquoi les billets d’avion deviennent malgré tout soudainement plus chers?

L’explication se trouve le plus souvent dans la tarification des compagnies. Pour chaque vol, elles ne mettent en vente qu’un nombre limité de sièges aux tarifs les plus avantageux. Une fois ces places vendues, le système de réservation bascule automatiquement sur la tranche tarifaire suivante, plus chère.

Cela peut même se produire pendant qu’on hésite encore à réserver: entre-temps, d’autres voyageurs achètent les derniers billets à bas prix. Il arrive aussi que des places soient bloquées temporairement pendant une réservation en cours et ne soient donc plus disponibles au même prix pour d’autres personnes.

Des décalages techniques peuvent aussi jouer un rôle: les comparateurs de vols affichent parfois un prix qui n’est plus à jour. En passant sur le site de la compagnie, on découvre alors le tarif réel.

Un prix plus élevé ne découragerait-il pas les clients hésitants?

D'un point de vue économique également, il serait peu judicieux de proposer un vol plus cher uniquement parce qu'une personne l'a déjà recherché plusieurs fois. Selon le portail «View from the Wing», l'expert de l'aviation Gary Leff estime qu'une compagnie aérienne devrait plutôt inciter un client hésitant à acheter au lieu de le décourager avec un prix plus élevé.

Un tarif plus élevé pourrait au contraire pousser les clients potentiels vers la concurrence. Augmenter les prix de manière ciblée à cause de recherches répétées ne serait donc pas forcément une stratégie commerciale pertinente.

Inutile donc de craindre un prix plus élevé parce qu’on a cherché plusieurs fois le même vol. Si le tarif grimpe entre deux recherches, c’est généralement lié à la disponibilité des places à bas prix, à la demande ou à une mise à jour des prix affichés. Quand on trouve un vol qui convient, mieux vaut toutefois ne pas trop tarder: sur les liaisons très demandées surtout, les tarifs les plus avantageux peuvent vite disparaître.

Cet article a d’abord paru sur blic.rs. Comme Blick, ce portail d’information serbe appartient à Ringier.