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Le Conseil fédéral serre la vis
UBS devra renforcer ses fonds propres à hauteur de 20 milliards

Le Conseil fédéral renforce la régulation bancaire: les banques systémiques, comme UBS, devront couvrir 100% des participations étrangères avec des fonds propres. Le Parlement débattra de cette loi dès cet été.
Publié: 16:00 heures
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Dernière mise à jour: 16:08 heures
Le Conseil fédéral suisse durcit les règles pour les grandes banques systémiques, dont UBS.
Photo: KEYSTONE
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ATS Agence télégraphique suisse

Le Conseil fédéral valide son tour de vis pour les banques d'importance systémique. Celles-ci devront couvrir l'intégralité des participations dans les filiales étrangères. Le Parlement pourra se pencher dessus dès l'été sur cette loi qui vise en particulier l'UBS.

Le gouvernement veut éviter une nouvelle faillite dans le secteur bancaire. Actuellement, l'UBS, unique banque too big to fail de Suisse, ne dispose pas de fonds propres suffisants pour pallier une éventuelle faillite.

Renforcer les fonds propres

Le projet soumis au Parlement prévoit que les banques d'importance systémique couvrent entièrement, au moyen de fonds propres de base durs, la valeur comptable des participations qu'elles détiennent dans des filiales étrangères.

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La nouvelle réglementation réduira la probabilité d'une procédure de liquidation ou une intervention de l'Etat. Et le risque qui pèse sur les contribuables. Cela oblige l'UBS à renforcer fortement les fonds propres de première catégorie à hauteur de 20 milliards de dollars, selon le Conseil fédéral.

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