UBS enregistre une hausse de 80% de son bénéfice trimestriel, atteignant 3,04 milliards USD. Pourtant, Berne accuse la banque de lobbying excessif, suscitant des tensions avec Karin Keller-Sutter.

Nathalie Benn et Sven Schumann

UBS est sous le feu des projecteurs. Mercredi, la grande banque suisse a présenté ses résultats pour le premier trimestre 2026, avec des chiffres très solides. De janvier à mars, elle a dégagé un bénéfice de 3,04 milliards de dollars. Cela représente environ 80% de plus que l’année précédente à la même période, comme l’indique UBS dans un communiqué.

Dans le même temps, la banque fait face à des critiques inhabituellement virulentes de la part de la ministre des Finances. Karin Keller-Sutter s’est montrée inquiète dans une interview accordée à Blick, pointant du doigt le lobbying d’UBS. La grande banque est restée silencieuse jusqu’à présent.

Blick a confronté le patron d’UBS, Sergio Ermotti, à ces reproches lors de la conférence de presse sur les résultats. «Il est de notre devoir et de notre droit de nous engager pour les actionnaires et nos 30’000 collaborateurs en Suisse», a-t-il déclaré. Et d’ajouter: «Nous pensons que nos arguments sont très solides et que nous n’avons pas à menacer qui que ce soit. Je n’ai d’ailleurs pas entendu de telles accusations jusqu’à présent.» Sergio Ermotti ne souhaite pas commenter le reproche de «lobbying non suisse». Il se contente d’ajouter: «J’aimerais que le débat revienne à un niveau plus approprié.»

Les parlementaires se baissent-ils devant UBS?

Karin Keller-Sutter défend une position bien différente. «Il n’est pas dans les usages de s’opposer aussi frontalement à nos institutions», a déclaré la conseillère fédérale à propos du lobbying, par lequel UBS cherche à freiner un renforcement de la réglementation bancaire. Elle évoque un «style plutôt nouveau dans les relations entre une entreprise et l’Etat».

Selon Karin Keller-Sutter, ce travail de lobbying pourrait influencer les décisions politiques. Les parlementaires se plieraient aux positions d’UBS, par crainte de perdre les dons de la grande banque aux partis.

Un bénéfice étonnant

Revenons aux résultats trimestriels. Ils se révèlent nettement supérieurs aux attentes, y compris pour les observateurs du marché. Le bénéfice dépasse largement les prévisions des analystes, qui tablaient en moyenne sur 2,43 milliards de dollars. Par ailleurs, les revenus ont progressé de 13% pour atteindre 14,24 milliards de dollars.