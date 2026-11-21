Quand la valise n’apparaît pas sur le tapis à bagages, le voyageur voit rouge. Une analyse d’AirAdvisor montre dans quels grands aéroports les bagages sont le plus souvent égarés.

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Après un long vol, on n’attend qu’une chose devant le tapis: voir arriver sa valise. Or c’est précisément dans les grands aéroports internationaux que l'arrivée des bagages peut prendre du retard ou que ces derniers se perdent tout simplement en vol. Le portail de voyage AirAdvisor a donc comparé 53 hubs dans le monde.

Il a notamment pris en compte les recherches en ligne sur les bagages perdus, les avis négatifs et le nombre de passagers. Résultat: trois aéroports très fréquentés occupent le haut du classement.

Le top 5 en un coup d’œil

Londres-Heathrow Paris-Charles-de-Gaulle Dubaï International Istanbul Francfort

Heathrow en tête

Londres-Heathrow prend la première place. AirAdvisor y a analysé 18'950 recherches liées aux bagages perdus, soit 14'840 de plus qu’à Paris-Charles-de-Gaulle, deuxième du classement.

Roissy sur la deuxième marche

L’aéroport parisien a recueilli particulièrement beaucoup d’avis négatifs parmi les 53 aéroports comparés. Les distances à parcourir sur place ont aussi joué un rôle: selon AirAdvisor, il faut en moyenne environ 25 minutes entre la porte d’embarquement et la récupération des bagages.

Dubaï, Istanbul et Francfort

L’aéroport international de Dubaï complète le podium. Avec plus de 92 millions de passagers par an, c’est le plus fréquenté du classement. AirAdvisor y a recensé 5290 recherches de bagages perdus et 37 avis négatifs sur Yelp.

Istanbul et Francfort suivent aux quatrième et cinquième places. Frappant: plusieurs des grandes plaques tournantes européennes et internationales figurent en bonne position.

Attention: ce n’est pas un palmarès des valises égarées

Cela ne veut pas dire que ces aéroports perdent réellement le plus de valises. Le classement ne mesure pas le nombre concret de bagages égarés. AirAdvisor combine plutôt plusieurs critères: nombre de passagers, recherches en ligne, avis des voyageurs et distances à parcourir dans l’aéroport.

Les petits aéroports s’en sortent mieux

A l’autre bout du classement, on trouve des aéroports nettement plus petits. Selon AirAdvisor, l’aéroport international de Darwin affiche les meilleurs résultats, suivi de Cardiff et de Tijuana.

La taille pourrait l’expliquer: quand moins de passagers, de vols et de bagages sont traités en même temps, tout est plus facile à gérer. Mais ce n'est qu'une piste d’explication, pas la preuve qu’un grand aéroport implique forcément plus de risques de perdre des bagages.

Les correspondances, point faible des bagages

Pour les voyageurs, une leçon se dégage: dans les grandes plaques tournantes, les transferts entre deux vols jouent un rôle clé. Plus l’escale est courte, moins on a de marge lorsque le vol suivant part d’un autre terminal ou que les bagages n’arrivent pas à temps.

Voyager avec un simple bagage à main permet de largement contourner le problème. Mais pour de longues vacances, difficile de se passer d’une valise. Dans ce cas, mieux vaut glisser les médicaments importants, les objets de valeur et au moins une tenue de rechange dans son bagage à main.

Car une valise qui ne sort pas sur le premier tapis n’est pas forcément perdue pour de bon. Souvent, il s’agit simplement d’un bagage retardé, qui sera livré plus tard.

Cet article provient du portail d’information polonais Fakt.pl, qui appartient à Ringier, éditeur de Blick.