L'assureur Axa supprime 150 postes à son siège social

Axa prévoit de supprimer environ 150 postes à son siège via un plan de départs volontaires, signé par les syndicats, pour adapter son organisation à sa nouvelle stratégie axée sur l’IA et la maîtrise des coûts.

AFP Agence France-Presse

L'assureur Axa va supprimer environ 150 emplois dans son siège social dans le cadre d'un plan de départs volontaires pour «adapter l'organisation» aux «orientations» de son plan stratégique, a-t-il indiqué mardi dans un communiqué. Le plan de départs volontaires «a été négocié puis signé à l'unanimité des organisations syndicales en présence», selon la direction.

Le départ des salariés dépendra du processus social qui a démarré, souligne l'entreprise. Les salariés volontaires pourront disposer de mesures aussi bien financières que d'accompagnement propres à leurs projets, telles que des parcours de formation ou reconversion professionnelle ainsi qu'un dispositif d'accompagnement à la création ou reprise d'entreprise, souligne Axa.

Clarifier les missions

Ces suppressions d'emplois visent «à clarifier certaines missions exercées par le siège afin de gagner en agilité dans nos processus», et «renforcer la capacité des équipes du siège à anticiper les évolutions de marché», selon le groupe français. Axa revendique 156’000 collaborateurs et agents à travers le monde, selon son site internet.

L'assureur a réalisé un chiffre d'affaires en hausse de 5% sur un an pour les trois premiers trimestres de 2026, à 93 milliards d'euros. La société a réalisé un bénéfice net de 4,17 milliards d'euros sur la première moitié d'année. Elle ne publie pas en revanche de bénéfice net aux premier et troisième trimestres.

L'assureur a rendu public le 15 septembre ses objectifs pour les trois années à venir, faisant la part belle à l'intelligence artificielle et à la maîtrise des coûts. Le groupe compte également se focaliser sur les segments de marché des petites et moyennes entreprises, l'assurance vie, l'assurance directe (commercialisée en parallèle du réseau d'agents généraux) ainsi que l'assurance inclusive.