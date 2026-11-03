L'addition des sinistres automobiles explose sous l'effet du high-tech

Les coûts des sinistres automobiles ont bondi de 25% en six ans, révèle Axa. En 2025, remplacer un phare coûtait plus de 1400 CHF, contre 900 CHF en 2019, une hausse due aux composants high-tech.

ATS Agence télégraphique suisse

Les coûts des sinistres automobiles ont fortement augmenté ces six dernières années, indique une nouvelle analyse l'assureur Axa publiée mardi. Le montant moyen d'un dommage de collision a progressé de près d'un quart en 2025 par rapport à 2019.

Cette évolution est principalement due aux composants high-tech installés dans les véhicules, souligne Axa dans un communiqué. La hausse est particulièrement marquée pour les phares, dont le remplacement coûtait en moyenne 900 francs en 2019 et plus de 1400 francs l'année dernière, soit une augmentation de plus de 50%. Les pare-brise ont suivi la même tendance, passant de 670 francs à 870 francs (+30%) sur la même période.

Réparer plutôt que remplacer

Pour contrer cette augmentation, Axa encourage la réparation des pièces endommagées plutôt que leur remplacement, une option souvent moins chère. Pour un pare-brise par exemple «une réparation coûte environ 300 francs, ce qui revient trois ou quatre fois moins cher qu’un remplacement», estime Michael Villiger, responsable Sinistres Véhicules automobiles chez l'assureur automobile.

De plus, pour savoir si une pièce doit vraiment être remplacée, Axa utilise l’intelligence artificielle. Cela lui permet «d'analyser les sinistres et d'augmenter le taux de réparation», note le communiqué.