Le géant ABB veut acquérir l'allemand Ziehl-Abegg pour 2,22 milliards de francs. Ce rachat stratégique dans la ventilation et le refroidissement sera finalisé au second semestre 2027.

AFP Agence France-Presse

Le conglomérat industriel helvético-suédois ABB se renforce dans les systèmes de refroidissement et de ventilation avec le rachat de l'allemand Ziehl-Abegg, a-t-il annoncé lundi.

La transaction va se faire sur la base d'une valeur d'entreprise de 2,65 milliards de dollars (2,22 milliards de francs) et d'une valeur nette de 2,22 milliards de dollars, a indiqué ABB dans un communiqué, précisant qu'elle devrait être finalisée durant la seconde moitié de l'exercice 2027.

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