En bref Andy Taylor, cofondateur et ancien guitariste de Duran Duran, est mort lundi à 65 ans d’un cancer de la prostate

Arrivé du nord-est de l’Angleterre à Birmingham, il a marqué la musique du groupe, selon un hommage commun avec sa famille

Artiste solo et producteur, il avait quitté puis retrouvé le groupe à plusieurs reprises; son épouse salue son courage face à la maladie

Yannick Weber Blick Newsdesk

Le mythique groupe anglais Duran Duran vient de perdre un de ses membres fondateurs. Andy Taylor, ancien guitariste du groupe, est décédé ce lundi «après une longue et courageuse bataille contre le cancer de la prostate». Il était âgé de 65 ans. «Andy était là dès le tout début de notre histoire. Depuis le moment où il est arrivé à Birmingham, venu du Nord-Est, avec une guitare et une foi inébranlable en ce que nous pouvions devenir, il a apporté à notre musique une flamme indélébile et une assurance flamboyante» a écrit le groupe dans un communiqué conjoint avec la famille.

«Andy a affronté ces dernières années avec beaucoup de courage et de détermination. Il n'a jamais baissé les bras, se battant jusqu'au bout, sans jamais perdre son amour de la vie», a déclaré sa femme Tracey. Né en 1961 dans le nord de l'Angleterre, Andy Taylor avait cofondé Duran Duran. Il a ensuite quitté et retrouvé le groupe à quelques reprises, alternant avec une carrière en solo. Il était également producteur.