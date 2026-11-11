Pour patienter jusqu’à Noël: gagnez l’un des six calendriers de l’Avent

Gourmandises, beauté et univers Marvel: Blick et Manor vous proposent six calendriers de l’Avent pour faire plaisir aux petits comme aux grands tout au long du mois de décembre.

Noël approche et, avec lui, le plaisir de découvrir chaque jour une nouvelle surprise!

Pour rendre l’attente encore plus agréable, Blick et Manor vous donnent la chance de remporter l’un des six calendriers de l’Avent mis en jeu: deux calendriers Zweifel pour les amateurs de chips, deux calendriers beauté Weleda et deux calendriers LEGO® Marvel pour les fans de super-héros.

Pour les gourmands: le calendrier de l’Avent Zweifel

Chaque jour réserve une nouvelle surprise salée avec le calendrier Zweifel, idéal pour les amateurs de chips et de moments gourmands. Une façon originale de compter les jours jusqu’à Noël, une gourmandise à la fois

Pour les amateurs de beauté: le calendrier de l’Avent Weleda 2026

Place au bien-être avec le calendrier Weleda, qui invite à découvrir une sélection de surprises beauté au fil des jours. Une belle occasion de s’accorder une petite parenthèse de douceur pendant la période des fêtes.

Pour les fans de super-héros: le calendrier de l’Avent LEGO® Marvel 2026

Les passionnés de construction et de l’univers Marvel pourront patienter jusqu’à Noël en découvrant chaque jour une nouvelle surprise LEGO®. De quoi faire le bonheur des fans de super-héros et ajouter une touche ludique à la magie des fêtes.

Bonne chance!

Contenu tiers Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres. Charger le contenu Plus d'informations

La date limite de participation est fixée au 20 novembre 2026. Les participants doivent être âgés d’au moins 18 ans. Les gagnants seront ensuite désignés par tirage au sort et informés. En participant, vous acceptez les conditions de participation et la politique de confidentialité. Vous acceptez également que l’éditeur et les sociétés du groupe Ringier vous communiquent à l’avenir des offres.