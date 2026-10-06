Gagnez vos places pour le spectacle de Moguiz

Moguiz, star des réseaux sociaux aux personnages devenus cultes, sera au Théâtre de Beaulieu à Lausanne pour sa tournée «Coucou!».

Blick, en partenariat avec Opus One, vous offre la possibilité d'assister au spectacle de l'humoriste Moguiz!

En quelques mois, Moguiz est devenu un véritable phénomène sur les réseaux sociaux grâce à sa galerie de personnages qu’il improvise et interprète avec une acuité aiguisée. Son sens inné de portraitiste d’hommes et de femmes de tous horizons (prof, secrétaire, comptable, parent, enfant, etc.) lui a permis de créer un rendez-vous attendu chaque jour sur ses différents réseaux, par un public très diversifié.

Moguiz racontera une partie de son parcours et fera vivre ses personnages les plus emblématiques les 1er avril au BFM de Genève, 31 octobre et 1er novembre 2026 au Théâtre de Beaulieu à Lausanne.

La date limite de participation est fixée au 14 octobre à minuit.

Remplissez le formulaire ci-dessous pour tenter votre chance. Les participants doivent être âgés d’au moins 18 ans. Les gagnants seront ensuite désignés par tirage au sort et informés. En participant, vous acceptez les conditions de participation et la politique de confidentialité. Vous acceptez également que l’éditeur et les sociétés du groupe Ringier vous communiquent à l’avenir des offres.