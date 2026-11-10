Gagnez des places pour le concert de Bryan Adams

La légende du rock Bryan Adams sera de passage en Suisse dans le cadre de sa tournée « Roll With The Punches ». Blick vous offre la possibilité de gagner des billets pour son concert du 25 novembre à l'Arena Genève, avec un accès au Sunrise Starzone Lounge inclus.

Avec sa voix unique, ses mélodies rock entraînantes et ses ballades émouvantes, Bryan Adams enchante depuis des décennies un public du monde entier. Cet auteur-compositeur-interprète canadien compte parmi les musiciens de rock les plus célèbres de sa génération. Avec des tubes tels que « Summer of '69 », « Heaven » et « (Everything I Do) I Do It for You », il est entré dans l’histoire de la musique et continue aujourd’hui encore de séduire des fans de tous âges. Adams a connu son succès international dans les années 1980 avec des albums tels que « Cuts Like a Knife » et « Reckless ». Depuis, il peut se prévaloir d’une carrière impressionnante, ponctuée de nombreuses distinctions et de succès mondiaux. Avec sa tournée actuelle «Roll With The Punches», il mêle de nouvelles chansons aux plus grands classiques de sa carrière.

À l’occasion de son concert du 25 novembre à l’Arena Genève, nous tirons au sort 20 × 2 billets. En prime, les gagnants bénéficieront d’un accès au Sunrise Starzone Lounge. Le salon dispose de son propre bar et d’un service de restauration (consommations payantes). Vous y dégusterez également un verre de bienvenue. Tentez votre chance et venez peut-être assister en direct à ce formidable concert de l’icône du rock en compagnie de la personne de votre choix.

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La date limite de participation est fixée au 15 novembre 2026. Les participants doivent être âgés d’au moins 18 ans. Les gagnants seront ensuite désignés par tirage au sort et informés. En participant, vous acceptez les conditions de participation et la politique de confidentialité. Vous acceptez également que l’éditeur et les sociétés du groupe Ringier vous communiquent à l’avenir des offres.