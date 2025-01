Tiktok expandiert in die Schweiz: Der chinesische Social-Media-Gigant hat in Zürich eine Tochtergesellschaft gegründet. Was genau die Tiktok Switzerland GmbH bezweckt, ist noch unklar. Gehts nur um Vertrieb – oder entsteht ein neuer Forschungsstandort?

Social-Media-Gigant Tiktok gründet Firma in Zürich

Was wollen die Chinesen?

Beliebte Video-App: Nun hat Tiktok auch einen Standort in Zürich. Foto: DUKAS

Firmenadresse bei Anwaltskanzlei, Geschäftsführer aus Deutschland

Der chinesische Social-Media-Gigant Tiktok hat kürzlich in Zürich Fuss gefasst. Wie das Portal Tippinpoint.ch berichtet, wurde die Tiktok Switzerland GmbH am 24. Januar 2025 ins Handelsregister eingetragen. Was steckt dahinter?

Der deutsche Manager Thomas Wlazik, der die DACH-Region von Berlin aus leitet, fungiert als Geschäftsführer (DACH = Deutschland, Österreich, Schweiz). Die Firmenadresse ist bei der Anwaltskanzlei Schellenberg Wittmer in Zürich angesiedelt – ein üblicher Schritt bei Neugründungen.

Laut Handelsregister will Tiktok «im Technologie- und Medienbereich Dienstleistungen erbringen, insbesondere im Zusammenhang mit dem Internet und mobilen Applikationen». Marketing, Werbung und PR-Aktivitäten stehen im Fokus. Interessanterweise wird betont: «Weder der Zweck der Gesellschaft noch ihre kommerziellen Tätigkeiten umfassen das Hosting, den Betrieb oder die Verwaltung von Medien- oder Vertriebsplattformen (einschliesslich, aber nicht beschränkt auf die Tiktok-Plattform).»

Tiktok folgt auf OpenAI und Anthropic

Ob in Zürich nur Vertrieb und Marketing oder auch Softwareentwicklung geplant sind, bleibt unklar. Eine Anfrage von Blick bei der Pressestelle von Tiktok in Berlin blieb bisher unbeantwortet. In der Szene heisst es aber, Tiktok hätte schon vor rund einem halben Jahr die Fühler ausgestreckt.

Offiziell registriert: Eintrag aus dem Handelsregister. Foto: Help.ch

Der Schritt folgt dem Trend anderer Tech-Giganten: Google ist schon lange da, dann kamen Meta, OpenAI und Anthropic, um nur einige Player zu nennen.

Tiktok, Teil des chinesischen Bytedance-Konzerns, steht unter Druck. In den USA wurde die App kürzlich kurzzeitig gesperrt – alles läuft auf einen Verkauf des US-Geschäfts hinaus.