Tiktok meldet sich auf X «Sind dabei, den Dienst wiederherzustellen»

Auf Truth Social kündigte Donald Trump an, dass er Tiktok bereits am Montag eine Reaktivierung in den USA erlauben möchte. Auch die Plattform selbst kündigt nun an, bereits an der Wiederherstellung zu arbeiten.

Publiziert: vor 17 Minuten | Aktualisiert: vor 1 Minute