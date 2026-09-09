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Teuerstes iPhone aller Zeiten
So sieht das erste Falthandy von Apple aus

Apple hat ihr erstes Falthandy präsentiert: Das iPhone Duo. Mit einem Einstiegspreis von 1999 Franken ist es auch das teuerste iPhone aller Zeiten.
Publiziert: 20:57 Uhr
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