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Teuerstes iPhone aller Zeiten
Blick-Redaktor testet Apples neues Falthandy

Blick-Redaktor Tobias Bolzern war in Cupertino vor Ort und hat das erste Falthandy von Apple bereits unter die Lupe genommen.
Publiziert: 22:12 Uhr
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Aktualisiert: 22:25 Uhr
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