«Ein Knopf, der keiner ist» Blick zeigt dir das neue iPhone 16

Am Montagabend hat Apple an seinem Hauptsitz in Cupertino im US-Bundesstaat Kalifornien sein wichtigstes Produkt erneuert. Das iPhone 16 gibt es in vier Varianten: das Standardmodell, das grössere iPhone 16 Plus sowie die Pro-Modelle mit je zwei Displaygrössen.