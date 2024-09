Kurz zusammengefasst Dyson OnTrac: Auffälliges Design, klare Klangqualität

Moderne Kopfhörer präsentieren sich oft unauffällig: Schlichtes Design und dezente Farben machen sie zur grauen Maus – funktional, aber langweilig. Der neue Kopfhörer von Dyson, dem Staubsaugerhersteller, ist das Gegenteil: ein bunter Paradiesvogel. Mit seinem auffälligen Design spaltet er die Meinungen.

Besonders an dem neuen Kopfhörer ist seine Modularität. Aktuell stehen vier Farbkombinationen zur Auswahl, darunter Kupfer/Blau und Aluminium/Gelb. Nutzer können ihn weiter individualisieren, mit speziellen Kappen, die sich dank eines cleveren Mechanismus leicht austauschen lassen. Auch die magnetischen Ohrpolster gibt es in verschiedenen Farben, so dass über 2000 Farbkombinationen möglich sind. Für diesen Individualismus verlangt Dyson allerdings 50 Franken – pro Paar.

Dyson OnTrac: ein Brummer

Ein weiteres auffälliges Merkmal ist das Gewicht. Der OnTrac wiegt allein 456 Gramm, mit der Hülle bringt das Päckli satte 716 Gramm auf die Waage. Um es mal so auszudrücken: Fliegt man nur mit Handgepäck, entspricht das fast zehn Prozent des erlaubten Koffergewichts bei der Swiss.

Doch in den Sommerferien benötigt man sowieso nicht viel mehr als die Badehose. Auf dem Kopf spürt man das Gewicht kaum. Selbst bei längeren Sessions bleibt das Tragegefühl angenehm. Der stark gepolsterte Bügel und die komfortablen Ohrpolster drücken und zwicken nicht. Allerdings hat die Grösse der Ohrpolster auch Nachteile: Liegt man auf dem Rücken, kann man den Kopf kaum bewegen, ohne seitlich anzustossen. Zum Training ist der Kopfhörer eher nicht geeignet. Während unseres Tests wurden die Ohren schnell heiss, wenn es warm war.

Massive Laufzeit und Klang

Das beste Feature aktiviert man mit einem Doppeltippen: das Noise-Cancelling, also die aktive Unterdrückung von Umgebungsgeräuschen (ANC). Beim Einschalten ertönt ein «Wusch», beim erneuten Doppeltippen ein «Plonk». Dieses Sound-Design ist so gelungen, dass ich es gleich mehrfach wiederholen musste. Das ANC kann sich mit den besten Kopfhörern dieser Klasse messen.

Wo Dyson andere Hersteller übertrifft, ist die Ausdauer. Die Kopfhörer bieten bis zu 55 Stunden Laufzeit – ein massiver Vorteil im Vergleich zu anderen Geräten. Der Sonos Ace hält beispielsweise 30 Stunden, die AirPods Max nur 20 Stunden. Ich nutzte die Kopfhörer eine Woche lang und hatte am Ende noch mehr als 60 Prozent Akku. Mit dem OnTrac meistert man also selbst die längste Reise, ohne sich um das Aufladen Gedanken machen zu müssen.

Und wie klingt er? Wer erwartet, dass die OnTrac so fett und laut klingen wie ihr Aussehen, wird überrascht. Die Kopfhörer von Dyson klingen klar, präzise und ausgewogen, fast schon etwas zurückhaltend, bieten aber im richtigen Moment genügend Wumms. Im Inneren stecken 40-Millimeter-Neodym-Treiber, die direkt ins Ohr feuern. Wer die MyDyson-App herunterlädt und sich sowie das Gerät registriert, kann zusätzliche Funktionen nutzen. Dort stehen drei EQ-Einstellungen zur Verfügung: Neutral, Enhanced und Bass-Boost. Letzteres empfand ich als allerdings als zu dröhnend.

Kein «Batman»-Look

Dyson hat Erfahrung mit auffälligen Kopfhörern. 2023 präsentierte das Unternehmen einen Kopfhörer mit integriertem Luftreiniger. Dieses futuristische Gerät sorgte für Aufsehen, da es die Träger in «Batman»-Bösewichte verwandelte. Ganz so abgedreht ist der neueste Wurf von Dyson zwar nicht, doch er sichert sich den Titel des verrücktesten Kopfhörers des Jahres.

Die Dyson OnTrac stellen eine interessante Ergänzung auf dem Kopfhörermarkt dar. Sie bieten solide Klangqualität, hervorragende Geräuschunterdrückung und eine beeindruckende Akkulaufzeit. Die Modularität ist zwar ein nettes Extra, für die meisten Käufer aber wohl kein entscheidendes Kaufargument. Persönlich empfinde ich die Kopfhörer als angenehm zu tragen, sie wirken jedoch auf meinem Kopf etwas gross und klobig. Ab Anfang September sind die Kopfhörer in der Schweiz erhältlich, der Preis beträgt 499 Franken.

