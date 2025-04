«Schwerer Fehler» in One UI 7

Darum gehts Samsung stoppt Einführung von One UI 7 wegen schwerwiegendem Fehler

Berichte von Probleme mit Geräteentsperrung und einer Sicherheitslücke

Samsung hat die weltweite Einführung seiner neuen Betriebssystemversion One UI 7 nach nur einer Woche gestoppt. Ein «schwerwiegender Fehler» in der Version in Südkorea ist der Grund, wie der verlässliche Insider «Ice Universe» auf x.com berichtete.

Das auf Android 15 basierende System erschien offiziell am 7. April für ältere Geräte, wurde aber am 14. April zurückgezogen. Laut dem Tech-Newsportal «The Verge» zeigt der Hersteller One UI 7 auf vielen kompatiblen Geräten nicht mehr als aktuelle Version an.

Galaxy S25 bleibt verschont

Die Software kam ursprünglich mit den im Januar 2025 vorgestellten Galaxy-S25-Smartphones auf den Markt. Besitzer älterer Samsung-Geräte mussten jedoch bis im April auf das Update warten.

Welche Probleme Nutzer mit dem bereits installierten Update haben, ist noch unklar. Samsung erklärte knapp: «Der Zeitplan für den One-UI-7-Rollout wird aktualisiert, um das bestmögliche Nutzererlebnis zu gewährleisten. Der neue Zeitpunkt und die Verfügbarkeit werden in Kürze bekannt gegeben.»

Berichten zufolge stellten Galaxy-S24-Nutzer in Korea fest, dass sich ihre Handys nach dem Update zeitweise nicht mehr entsperren liessen. Zudem gab es offenbar ein Sicherheitsproblem mit dem Secure Folder, bei dem private Fotos ausserhalb des geschützten Bereichs sichtbar werden könnten.

One UI 7 bietet viele Neuerungen, darunter verbesserte KI-Funktionen, ein überarbeitetes Design und eine optimierte Benutzeroberfläche. Zu den wichtigsten Änderungen zählen etwa Schreibhilfen mit automatischer Textformatierung und Anruftranskriptionen in zwanzig Sprachen.