Samsung packt in sein S25 Ultra alles, was technisch möglich ist. Doch der 1300-Franken-Supercomputer zeigt auch: Die Revolution im Smartphone-Markt ist vorbei.

1/5 Samsung S25 Ultra: Das Titangehäuse liegt trotz der gewaltigen 6,9 Zoll überraschend leicht in der Hand. Foto: Tobias Bolzern

Auf einen Blick Samsungs neuestes Smartphone zeigt die Grenzen der Innovation

Hochwertige Technik trifft auf Funktionen rund um künstliche Intelligenz

Für die meisten Nutzer reichen jedoch auch die günstigeren Modelle

Tobias Bolzern Redaktor Digital

Titangehäuse, fünf Kameras, sieben Jahre Software-Updates und künstliche Intelligenz für jede Lebenslage: Samsungs neues Flaggschiff S25 Ultra ist ein technisches Meisterwerk. Nach zwei Wochen Test ist klar: Hersteller Samsung hat sein Spitzenmodell zur technischen Perfektion getrieben – und stellt uns damit vor eine überraschende Frage: Wie viel Handy brauchen wir wirklich?

Wer das neue Samsung S25 Ultra zum ersten Mal in die Hand nimmt, spürt sofort: Dies ist ein besonderes Smartphone. Das Titangehäuse liegt trotz des gewaltigen 6,9-Zoll-Bildschirms erstaunlich leicht in der Hand. Samsung hat dem Gerät eine Schlankheitskur verordnet – 14 Gramm weniger als der Vorgänger bringt es auf die Waage.

S25 Ultra: keine Revolution

Fünf Kameras hat Samsung verbaut. Die Hauptkamera löst mit 200 Megapixeln auf, dazu kommen eine verbesserte 50-Megapixel-Ultraweitwinkelkamera und zwei Teleobjektive für dreifachen und fünffachen optischen Zoom, sowie die Selfiecam. Das klingt nach Übertreibung, macht sich im Alltag aber bezahlt: Egal ob Porträt, Landschaft oder Zoom – das Ultra liefert in jeder Situation gute Ergebnisse. Besonders bei Videos setzt es Massstäbe: Es nimmt 8K auf und als einziges Smartphone filmt es 4K-Zeitlupen mit mehreren Kameras. Das iPhone 16 Pro kann dies nur mit der Hauptkamera.

Zwei Tage hält der 5000-mAh-Akku durch. Selbst intensives Fotografieren, Gaming und Videokonferenzen zwingen ihn nicht so schnell in die Knie. Schnellladen mit 45 Watt ist möglich, kabellos lädt das Ultra mit bis zu 15 Watt.

Die neue Kantigkeit erinnert an iPhones, verleiht dem Ultra aber einen eigenen Charakter. Das Display ist eine Augenweide: Leuchtend hell, gestochen scharf und dank Gorilla Glass Armor 2 kratzfest. Wer genau hinschaut, entdeckt die noch dünneren Displayränder. Revolutionär? Nein. Aber näher an der Perfektion kommt in diesem Jahr bisher kein anderes Smartphone.

KI: grosse Versprechen

Die künstliche Intelligenz ist Samsungs grosses Zukunftsversprechen. Termine aus Nachrichten erkennen, Texte zusammenfassen, Bilder bearbeiten – vieles klappt bereits erstaunlich gut. Besonders praktisch: Die Suche per KI findet jede noch so versteckte Option in den Einstellungen.

Allerdings zeigen sich auch die Grenzen der Technologie: Manchmal versagt der digitale Assistent selbst bei simplen Aufgaben. Nachdem ich ein Bild meines Kühlschranks hochgeladen habe, lieferte die KI zwar ein einfaches Rezept mit vorhandenen Zutaten (Frittata) – verwechselte aber den Kürbis mit Käse.

Interessant ist der Audio Eraser: Die KI kann störende Hintergrundgeräusche aus Videos entfernen. Bei Konzertvideos (Fans) oder Landschaftsaufnahmen (Wind) konnten die Störgeräusche gut herausgefiltert werden.

Samsung S25 Ultra: Fazit

Das S25 Ultra ist technisch brillant. Es macht super Fotos, hat das schönste Display, läuft butterweich und hält lange durch. Erstmals verspricht Samsung sogar sieben Jahre Software-Updates. Trotzdem fällt es schwer, den hohen Preis von 1300 Franken zu rechtfertigen. Die Verbesserungen zum Vorgänger sind minimal, günstigere Smartphones sind fast genauso gut. So wirkt der Aufpreis zum regulären S25 (899 Franken) überzogen.

Samsung hat mit dem S25 Ultra bewiesen, dass die klassische Smartphone-Evolution am Ende ist. Die Hardware ist ausgereift, die Software perfektioniert. Künftige Innovationen werden woanders stattfinden: in faltbaren Displays, in neuen Formfaktoren, in der nahtlosen Verbindung mit anderen Geräten. Das S25 Ultra ist der Höhepunkt einer Ära – und deren Endpunkt? Wer heute ein Premium-Smartphone sucht, findet hier das Beste (aber auch teure), was der Markt zu bieten hat. Alle anderen sind mit günstigeren Modellen genauso gut bedient.

Datenblatt

Display 6,9 Zoll QHD+ Dynamic Amoled 2X (500ppi) 120Hz Prozessor Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy Speicherplatz 256, 512GB oder 1TB Betriebssystem One UI 7 (Android 15) Kameras 200MP + 50MP 0.6x + 10MP 3x + 50MP 5x; 12MP Selfie-Kamera Konnektivität 5G, USB-C, wifi 7, NFC, Bluetooth 5.4, UWB and GNSS Wasserdicht IP68 (1,5m für 30 Minuten) Dimensionen 162,8 x 77,6 x 8,2mm Gewicht 218 Gramm