1/8 Was soll ich heute kochen? Wer mit dem neuen Samsung-Handy ein Foto seines Kühlschranks macht, erhält auf diese Frage eine Antwort. Foto: Tobias Bolzern

Auf einen Blick Samsung rüstet S25-Serie mit KI auf: Alltag organisieren und Fotos verbessern

KI-Assistent Gemini schlägt Rezepte vor und trägt Termine automatisch ein

Neuer 50-Megapixel-Sensor für Kamera liefert mehr Details als Vorgänger Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren

Tobias Bolzern Redaktor Digital

Samsung rüstet seine Smartphones mit künstlicher Intelligenz (KI) auf. Das Galaxy S25, vorgestellt am 22. Januar in Kalifornien, soll mehr können als telefonieren und fotografieren – es will den Alltag seiner Nutzer organisieren.

Ein Foto vom Kühlschrank genügt, schon schlägt das S25 passende Rezepte vor. Es erkennt Termine in Nachrichten und trägt sie selbständig in den Kalender ein, verwandelt Videos in GIFs, hilft bei der Freizeitplanung und bucht sogar Flüge. Dazu kommen zahlreiche KI-Funktionen, die bereits auf dem Gerät verfügbar sind, wie Live-Übersetzung oder Circle to Search. Damit kann man Dinge einkreisen, um direkt mit Google zu suchen.

Galaxy S25: KI steckt überall

Auch die Kamera profitiert von KI: Sie reduziert das Bildrauschen bei schlechtem Licht und filtert Störgeräusche aus Videos. Der neue 50-Megapixel-Sensor für Ultraweitwinkelaufnahmen liefert ausserdem mehr Details als der Vorgänger, der nur mit zwölf Megapixeln auflöste.

Die sogenannte Provisual Engine verbessert Fotos bei Dunkelheit. Und wer will, kann jetzt mit KI-Tricks auch Tiefenunschärfe wie bei einer Spiegelreflexkamera erzeugen. Im ersten Test überzeugten die so generierten Ergebnisse.

Neu ist auch die Now Bar: Sie zeigt die wichtigsten Informationen direkt auf dem Sperrbildschirm. Dreimal täglich fasst das S25 zudem relevante Informationen für den Nutzer zusammen, etwa wie das Wetter wird oder wie viele Schritte man am Tag bereits zurückgelegt hat.

Kostet Galaxy AI ab 2026?

Beim S25 legt Samsung den Fokus also ganz auf die Software. Die KI-Funktionen sind einerseits Teil der eigenen Bedienoberfläche One UI 7, andererseits steckt der KI-Assistent Gemini von Google dahinter. Längerfristig wird Samsung mit Galaxy AI auch Geld verdienen wollen. Über genaue Pläne gibt sich der Hersteller bisher jedoch bedeckt. Es heisst lediglich, dass Galaxy AI bis Ende 2025 kostenlos bleibt.

Ob die KI-Funktionen im Alltag einen echten Mehrwert bieten, bleibt abzuwarten. Rezeptvorschläge und automatische Termineinträge klingen beeindruckend. Doch der Nutzen hängt hier von der Zuverlässigkeit ab – und davon, ob Nutzerinnen und Nutzer diese Funktionen denn auch wirklich regelmässig verwenden.

Galaxy S25: Es gibt drei Modelle

Äusserlich unterscheidet sich die S25-Serie im Übrigen kaum vom Vorgänger. Das Gehäuse wurde minimal dünner und leichter. Der neue Prozessor rechnet laut dem Hersteller 40 Prozent schneller bei KI-Aufgaben und eine verbesserte Kühlung soll Überhitzung verhindern.

Die drei Modelle, das S25, das S25+ und das S25 Ultra sind ab sofort bestellbar. Die Preise in der Schweiz starten bei 849, 1049, respektive 1299 Franken.

Datenblatt Galaxy S25 Ultra Galaxy S24 Ultra Dimensionen 162,8 x 77,6 x 8,2mm 162,3 x 79,0 x 8,6 mm Gewicht 218 Gramm 232 Gramm Bildschirm 6,9 Zoll 6,8 Zoll Prozessor SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) SM8650-AC Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) Speicherplatz 256/512 GB oder 1 TB 256/512 GB oder 1 TB Kameras 200 MP, 24mm (Hauptkamera), 50 MP, 111mm (Tele 5x), 10 MP (Tele 3x), 50 MP, (Ultraweit) 200 MP, 24mm (Hauptkamera), 50 MP, 111mm (Tele 5x), 10 MP (Tele 3x), 12 MP, (Ultraweit) Selfiekamera 12 MP Frontkamera 12 MP Frontkamera Batterie 5000 mAh, 45W am Kabel, 25W Wireless (Qi2) 5000 mAh, 45W am Kabel, 15W Wireless (Qi) Farben Titanium Black, Titanium Gray, Titanium Silverblue und Titanium Whitesilver Titanium Black, Titanium Gray, Titanium Violet, Titanium Yellow, Titanium Blue, Titanium Green, Titanium Orange Preis ab 1299 Franken ab 1299 Franken