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Schweiz profitiert zuerst
Google-Technik treibt neue Siri AI voran

Apple enthüllt an der WWDC 2026 den grössten Siri-Umbau seit 15 Jahren. Die neue Siri AI bringt KI-gestützte Dialoge, tiefere Systemintegration und startet in der Schweiz vor der EU.
Publiziert: 21:56 Uhr
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