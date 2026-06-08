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Digital: Siri AI revolutioniert Apple-Geräte weltweit
Schweiz profitiert zuerst
Google-Technik treibt neue Siri AI voran
Apple enthüllt an der WWDC 2026 den grössten Siri-Umbau seit 15 Jahren. Die neue Siri AI bringt KI-gestützte Dialoge, tiefere Systemintegration und startet in der Schweiz vor der EU.
Publiziert: 21:56 Uhr
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