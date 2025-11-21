Bereits am Dienstag war X von einer grossen Störung betroffen. Nun war der Dienst erneut down.

1/4 Nichts ging mehr bei X. Foto: AFP

Darum gehts Das soziale Netzwerk X kämpft mit weltweiten Störungen

Problem betraf auch Cloudfare, Chat GPT und Chatbots

Fehlermeldungen stiegen weltweit am Freitag laut Downdetector stark an

Das soziale Netzwerk X kämpft mit Störungen. Statt Beiträgen erschien am Freitag eine Weile nur eine Fehlermeldung und auf dem Dienst Downdetector war zu sehen, dass die Fehlermeldungen weltweit anstiegen. Wenig später scheint das Problem wieder behoben.

Bereits am Dienstag war die Plattform von Störungen betroffen. Grund war ein Problem beim Internetdienst Cloudfare. Auch Chat GPT und Chatbots waren von dem Problem betroffen.