Nichts ging mehr bei X.
Foto: AFP
Darum gehts
- Das soziale Netzwerk X kämpft mit weltweiten Störungen
- Problem betraf auch Cloudfare, Chat GPT und Chatbots
- Fehlermeldungen stiegen weltweit am Freitag laut Downdetector stark an
Das soziale Netzwerk X kämpft mit Störungen. Statt Beiträgen erschien am Freitag eine Weile nur eine Fehlermeldung und auf dem Dienst Downdetector war zu sehen, dass die Fehlermeldungen weltweit anstiegen. Wenig später scheint das Problem wieder behoben.
Bereits am Dienstag war die Plattform von Störungen betroffen. Grund war ein Problem beim Internetdienst Cloudfare. Auch Chat GPT und Chatbots waren von dem Problem betroffen.