Grosse Störung bei Chat GPT und bei X am Dienstag. Hintergrund war ein Problem beim Dienst Cloudflare.

1/4 Am Dienstag gab es zeitweise eine grosse Störung bei Chat GPT und bei X. Foto: Shutterstock

Alexander Terwey Stv. Teamlead News-Desk

Ein Problem beim Internetdienst Cloudflare sorgte am Dienstag für eine grosse Störung beim Chatbot Chat GPT und beim sozialen Netzwerk X.

Ein Blick auf den Dienst Downdetector zeigte für kurze Zeit einen massiven Anstieg der Störungsmeldungen am Mittag. Mehrere Tausend Nutzer meldeten eine Störung für Cloudflare, für X sowie für Open AI, dem Unternehmen hinter Chat GPT.

In der Spitze meldeten mehr als 9500 Nutzer eine Störung bei X. Betroffen waren demnach vor allem die App (61 Prozent aller Störungsmeldungen) sowie die Webseite (27 Prozent aller Störungsmeldungen). Bei Cloudflare meldeten zeitweise mehr als 4500 Nutzer eine Störung. Bei Open AI waren es in der Spitze immerhin rund 300 Störungsmeldungen.

Auch andere Dienste waren betroffen.

Am frühen Nachmittag ging die Zahl der Störungen für sämtliche Dienste wieder zurück. Die Störung scheint somit behoben.