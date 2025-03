1/5 Vom Stereo zum Mono: KT Tunstall musste nach einem plötzlichen Hörverlust ihre Art, Musik zu machen, komplett umstellen. Foto: IMAGO/Avalon.red

Auf einen Blick Wie die Sängerin KT Tunstall nach einem Hörverlust Musik neu erlebt

Musik zum Fühlen: Wie Technologie Songs in Vibrationen übersetzt

Wie Funktionen rund um Barrierefreiheit zum Mainstream werden

Sie ist mit Hits wie «Suddenly I See» und «Black Horse and the Cherry Tree» weltberühmt geworden – dann verlor KT Tunstall plötzlich ihr Gehör auf einem Ohr. «Ich war auf Tour in den USA und trug Ohropax im Bus», erzählt die britische Sängerin. «Als ich aufwachte und die Stöpsel herausnahm, hörte ich keinen Unterschied mehr.»

Was folgte, beschreibt die 49-Jährige als Albtraum: «Es war, als würde ein Brian-Eno-Album in meinem Kopf laufen – seltsame Geräusche und Muster.» Nach zwei Tagen waren 98 Prozent ihres Hörvermögens auf dem Ohr verschwunden. Dazu kam ein quälender Tinnitus, gefolgt von monatelangem Schwindel. Das war 2018.

Ein Leben in Mono

Für viele Musiker wäre das wohl das Ende der Karriere. Nicht für Tunstall. «Mein kleiner Bruder wurde taub geboren. Als ich ihm vom Hörverlust erzählte, sagte er nur: ‹Oh, du Arme.› Und ich dachte: ‹Du bist Tennislehrer, ich bin Musikerin.›»

Heute macht Tunstall weiter Musik – angepasst an ihre neue Realität: «Ich bin jetzt in Mono, habe kein Richtungshören mehr. Aber ich kann immer noch alles machen, was ich vorher gemacht habe – nur nicht in Stereo.» Beim Abmischen vertraut sie auf ihr Gefühl oder holt sich Hilfe von anderen Produzenten.

Technik, die verbindet

Geschichten wie diese sind es, die Sarah Herrlinger in ihrer Arbeit bestärken. Als Senior Director für Barrierefreiheit bei Apple leitet sie ein Team, das dafür sorgt, dass jedes Apple-Gerät für alle nutzbar ist – unabhängig von Einschränkungen.

«Produkte, die wir für Menschen mit Behinderungen entwickeln, werden am Ende für alle besser», erklärt Herrlinger. Ein Beispiel: Assistivetouch auf der Apple Watch. Diese Funktion wurde ursprünglich für Menschen mit eingeschränkter Handfunktion entwickelt – heute nutzen sie Snowboarder, um ihre Uhr trotz Handschuhen bedienen zu können.

Apple hat vierzig Jahre Erfahrung mit barrierefreien Technologien – bereits vor dem Americans with Disabilities Act von 1990 entwickelte die Firma entsprechende Lösungen. «Wir verlassen uns nicht auf Drittanbieter und fügen Barrierefreiheit auch nicht nachträglich hinzu. Es ist Teil unserer Firmen-DNA», sagt sie.

Herrlinger verfolgt dabei einen klaren Grundsatz: «Ich glaube nicht, dass man für jemanden entwickeln kann – man muss mit ihnen entwickeln.» Bei Apple arbeiten deshalb Menschen, die selbst auf Barrierefreiheit angewiesen sind. Die Verbindung zur Community ist für sie unverzichtbar.

2024 hat ihr Team eine Funktion entwickelt, die Musik in fühlbare Vibrationen übersetzt – ein Feature, das KT Tunstall begeistert. Doch für Herrlinger ist dies nur ein Schritt auf einem langen Weg: «Eines unserer Hauptziele ist es, die Gruppe der Menschen zu erweitern, die Technologie nutzen kann.»