DE
FR
Abonnieren

Neue Video-KI
«In den ersten Demos sieht Omni stark aus»

Googles Gemini Omni ist da: Nun kannst du der Video-KI sagen, was sie in deinem Clip ändern soll.
Publiziert: 21:42 Uhr
Kommentieren
Technik
Was sagst du dazu?
Meistgelesen