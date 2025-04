Die Switch 2 von Nintendo kommt am 5. Juni – das kostet sie

Darum gehts Nintendo bringt am 5. Juni neue Konsole Switch 2 auf den Markt

Neue Joy-Con-Controller haften magnetisch und können wie PC-Maus genutzt werden

Nintendo bringt am 5. Juni seine neue Konsole auf den Markt. Die Switch 2 soll alles besser machen: schneller, bunter, sozialer. Auch die neue Konsole bleibt mobil und lässt sich wie der Vorgänger unterwegs oder am Fernseher nutzen.

Was ist neu?

Die auffälligsten Änderungen stecken in der Technik. Die Switch 2 hat mehr Power, einen grösseren 7,9-Zoll-Bildschirm mit Full-HD-Auflösung (also 1920 x 1080 Pixel, statt nur HD, dafür ohne OLED). Der interne Speicher wurde von 32 auf 256 GB erhöht. Dieser kann mit microSD-Express-Karten zusätzlich erweitert werden. Dazu gibt es einen neuen USB-C-Anschluss an der Oberseite und erstmals räumlichen 3D-Sound.

Wie spielt man damit?

Die Joy-Con-Controller wurden überarbeitet: Sie haften magnetisch an der Konsole und können erstmals ähnlich wie eine PC-Maus genutzt werden – zum Beispiel auf dem Tisch oder Oberschenkel. Das erlaubt neue Spielweisen, etwa präzises Zielen oder alternative Steuerung in Strategie- oder Rennspielen. Die alten Joy-Con und auch der alte Pro-Controller können mit der neuen Konsole gekoppelt werden.

Was steckt noch drin?

Neu ist Gameshare – damit können Spielerinnen und Spieler ein Game teilen, ohne dass alle es besitzen. Dazu kommen virtuelle Spielkarten, die das Verwalten digitaler Inhalte erleichtern. Und: Die Switch 2 unterstützt 4K-Bildausgabe mit bis zu 120 Bildern pro Sekunde – allerdings nur im TV-Modus und bei einigen Spielen.

Welche Spiele kommen?

Zum Start gibt es unter anderem «Mario Kart World», «Cyberpunk 2077», «Street Fighter 6» und ein neues «Donkey Kong»-Spiel – und zahlreiche mehr. Viele bekannte Titel, darunter «Zelda», «Kirby» oder «Pokémon», kommen in technisch überarbeiteter Fassung. Auch Spiele der alten Switch laufen weiter, zumindest teilweise. Nintendo verspricht breite Abwärtskompatibilität.

Moment, ein neues «Mario Kart»?

Ja – und zwar eines, das deutlich grösser denkt. «Mario Kart World» lässt bis zu 24 Spielerinnen und Spieler gleichzeitig auf vernetzten Strecken antreten. Zudem gibt es Tageszeiten und Wetter: beides hat Einfluss auf das Fahrerlebnis. Im neuen K.-o.-Modus fliegt raus, wer an Checkpoints nicht vorn liegt. Wer lieber bummelt, erkundet die Welt im Freifahrt-Modus – auch abseits der Piste. Ob das Spiel in 4K läuft, ist offen. Sicher ist: Es erscheint exklusiv für Switch 2. Mehr Details verrät Nintendo am 17. April.

Was ist Gamechat?

Nintendo rüstet bei der Online-Kommunikation auf: Mit Gamechat können bis zu zwölf Personen miteinander sprechen – mit Mikrofon oder optionaler Kamera sogar per Video. Die Funktion ist bis März 2026 kostenlos, danach gibt es sie nur mit Online-Abo. Eltern können die Nutzung für Kinder einschränken.

Und der Preis?

Hierzulande kostet die Konsole 470 Franken. Für die Version mit Mario Kart World muss man 510 Franken hinblättern. Zum Vergleich: die aktuelle Switch mit OLED-Bildschirm gibt es zurzeit für 300 Franken. Die neue Konsole kann ab dem 8. April bei Nintendo vorbestellt werden.