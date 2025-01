Nintendo enthüllt Switch 2 und neues «Mario Kart»

1/5 Nintendo-Fans dürfen sich auf eine neue Spielkonsole freuen. Foto: AFP

Lange haben Fans auf diesen Moment gewartet, jetzt ist er da. Nach jahrelangen Spekulationen und Gerüchten hat Nintendo die nächste Konsole in einem kurzen Trailer enthüllt.

Der zwei-minütige Clip bestätigt viele der kursierenden Gerüchte: Die Switch 2 ist eine Evolution ihres Vorgängers, kein radikaler Neuanfang. Das auffälligste Merkmal ist der deutlich grössere Bildschirm mit schmaleren Rändern. Auch die Joy-Con-Controller wurden vergrössert.

Neues «Mario Kart»

Der Trailer zeigt auch einen ersten Blick auf ein neues «Mario Kart»-Spiel, dessen Grafik deutlich besser aussieht als der Vorgänger. Kein Wunder: Der Vorgänger ist erstmals vor über zehn Jahren damals noch für die Wii U erschienen.

Noch müssen sich die Fans aber gedulden: Am Ende wird «2025» eingeblendet - die Switch 2 soll also noch dieses Jahr erscheinen. Wie Nintendo bestätigt, bleibt das Hybrid-Konzept erhalten: Die Konsole lässt sich sowohl mobil als auch am TV nutzen. Die abnehmbaren Controller werden nun magnetisch befestigt. Neu ist ein zweiter USB-C-Anschluss, am oberen Ende der Spielkonsole.

Spiele und Event im April

Gute Nachrichten gibt es offenbar auch für Besitzer der ersten Switch: Die neue Konsole ist abwärtskompatibel und unterstützt sowohl physische als auch digitale Spiele des Vorgängers, schreibt das Branchenmagazin «Polygon». Allerdings warnt Nintendo, dass einige ältere Titel möglicherweise nicht vollständig kompatibel sein werden.

Mehr Details zur Switch 2 will Nintendo in einem Stream am 2. April enthüllen. Zudem sind ab April Hands-on-Events in über einem Dutzend Städten weltweit geplant, darunter New York, London und Tokio. Fans in Europa können die neue Konsole unter anderem in Paris, Berlin und Amsterdam ausprobieren.

Die Termine der Events lassen darauf schliessen, dass die Switch 2 frühestens im Juni in den Handel kommen wird. Einen konkreten Erscheinungstermin oder Preis hat Nintendo bisher nicht genannt.

Insgesamt scheint die Switch 2 eine solide Weiterentwicklung des erfolgreichen Konzepts zu sein. Mit dem grösseren Display und der verbesserten Leistung dürfte sie sowohl für Neukunden als auch Besitzer der ersten Switch attraktiv sein.

Alle Daten der Hands-on-Events: