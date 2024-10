Google bringt seinem KI-Assistenten Deutsch und Französisch bei. Foto: Tobias Bolzern 1/5

Tobias Bolzern Redaktor Digital

Mit Gemini Live sollen Nutzer mit dem Handy sprechen können, als wäre es ein Mensch. Bisher war dieser auf künstlicher Intelligenz basierende Sprachassistent nur auf Englisch verfügbar. Das ändert sich nun.

Im Unterschied zum Google Assistant hat Gemini Live ein Gedächtnis. Die KI erinnert sich auch nach zehn Minuten an gestellte Fragen. So kann man Gespräche aufbauen, schnell nachhaken oder auch unterbrechen. Dabei muss man weder Knöpfe drücken noch die KI speziell ansprechen. Laut Hersteller entsteht so ein natürliches Gespräch. Gemini Live bietet im Kern ähnliche Funktionen wie der neue Sprachmodus in ChatGPT von OpenAI.

Gemini Live: 40 Sprachen

In den kommenden Wochen wird Gemini Live in über 40 Sprachen verfügbar sein, darunter Deutsch und Französisch. Die Spracheinstellungen lassen sich in der Google-App vornehmen. Dazu öffnet man die Einstellungen > Google Assistant > Sprachen und wählt die gewünschte aus. Pro Gerät werden bis zu zwei Sprachen gleichzeitig unterstützt.

Mit Gemini Live kann man Ideen spiegeln, neue Themen entdecken oder gar für eine wichtige Präsentation üben. Zur Auswahl stehen derzeit zehn verschiedene Stimmen. Blick hat den KI-Assistenten bereits auf Englisch getestet. Dabei zeigt sich, dass er vor allem eines ist: gesprächig. Spricht man nur kurz ein Thema an, legt Gemini Live los. Es braucht etwas Überwindung, die KI zu unterbrechen, um das Gespräch zu lenken.

In den kommenden Wochen soll man Gemini Live auch mit weiteren Google-Diensten verknüpfen können, namentlich mit dem Kalender, Aufgaben, Notizen und Erinnerungen. So kann Gemini dann etwa das Lasagne-Rezept, das jemand gemailt hat, heraussuchen und die Zutaten direkt auf die Einkaufsliste setzen. Um Gemini Live auf Deutsch nutzen zu können, benötigt man ein Android-Handy mit mindestens der Systemversion Android 10. Seit letzten Monat ist die Nutzung von Gemini Live auf allen Android-Handys kostenlos. Ob und wann eine Version für iPhones kommt, ist derzeit noch unklar.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos