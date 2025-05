Die Veranstaltung in Zürich

Am 19. Mai 2025 findet im UBS Konferenzzentrum Grünenhof in Zürich der erste BILANZ Business & Football Summit presented by Lugano Region statt – eine Abendveranstaltung zur Zukunft von Wirtschaft und Fussball. Unter dem Motto «Transformation» sprechen der Campaigning-Experte Julius van de Laar und der Futurist Dietmar Dahmen. Zum Abschluss diskutiert Rudi Völler mit Blick-Fussballchef Tobias Wedermann und Reporter Florian Raz über den Wandel der deutschen Nationalmannschaft. Der Anlass ist ausverkauft. Blick verlost 1x2 Tickets im Wert von je 129 Franken.

Der Medienpartner BILANZ gehört wie Blick zu Ringier Medien Schweiz.