Höflichkeit hinterlässt ökologischen Fussabdruck

KI-Systeme, insbesondere Sprachmodelle, verbrauchen enorme Mengen an Ressourcen. Derzeit verursachen die Rechenzentren dahinter rund zwei bis vier Prozent der weltweiten Treibhausgasemissionen. Die Internationale Energieagentur geht davon aus, dass der Strombedarf für KI-Anwendungen von 2024 bis 2026 auf das Doppelte anwachsen wird – was dem gesamten Stromverbrauch Japans entspricht. Dies macht sich auch finanziell bemerkbar. OpenAI-CEO Sam Altman (40) erklärte kürzlich, allein die Verarbeitung von Höflichkeitsfloskeln wie «Danke» und «Bitte» in Chatverläufen koste das Unternehmen «Dutzende Millionen Dollar». Dieses Geld sei jedoch gut investiert, fügte er hinzu.

Auch der Wasserverbrauch von KI-Systemen ist beträchtlich. Ein Gespräch mit einem KI-Chatbot, das 20 bis 50 Fragen umfasst, verbraucht rund einen halben Liter Wasser. Dies haben Forschende der University of California Riverside und der University of Texas Arlington herausgefunden. Ein durchschnittliches Rechenzentrum verbraucht dadurch täglich über eine Million Liter Wasser – so viel wie drei mittelgrosse Spitäler zusammen. Der Wasserverbrauch umfasst dabei die Herstellung, den Betrieb und die Kühlung der KI-Infrastruktur.