Was soll dieser blaue Kreis?

Seit März 2025 taucht bei immer mehr Whatsapp-Nutzern ein blauer Kreis bei den Chats im Messenger auf. Dahinter verbirgt sich Meta AI. Meta steckt hinter Apps wie Whatsapp, Facebook und Instagram. Der Chatbot mit künstlicher Intelligenz (KI) basiert auf Metas eigenem Sprachmodell namens Llama und soll Nutzern bei alltäglichen Aufgaben helfen.

Was kann Meta AI?

Der digitale Helfer beantwortet Fragen zu verschiedenen Themen, indem er auf aktuelle Informationen aus dem Internet zugreift. Du kannst ihn beispielsweise nach Restaurants in einer Stadt, Ausflugszielen oder Rezepten fragen. Die KI kann auch beim Erstellung von Texten helfen oder ebenso Übersetzungen anbieten. In Gruppenchats oder direkten Nachrichten kannst du den Assistenten mit «@Meta AI» direkt ansprechen, was dann auch für andere sichtbar ist. Er liest dann deine Anfrage und antwortet direkt im Gruppenchat. Meta AI hat Zugriff auf das Internet – und versteht auch Schweizerdeutsch, zumindest ein bisschen.

Kann ich Meta AI deaktivieren?

Zahlreiche Nutzerinnen und Nutzer sind genervt von der neuen Funktion. «Ich hasse es und hasse Meta dafür. Niemand hat danach gefragt», so ein sichtlich genervter User auf x.com. Die schlechte Nachricht: Eine Deaktivierung ist nicht möglich. Es gibt immerhin zwei Möglichkeiten, wie der KI-Assistenten aus der Chat-Liste entfernt werden kann:

Chat archivieren: Wische den Meta-AI-Chat nach links und tippe auf «Archivieren». Der Chat wird nun in den archivierten Chats abgelegt. Chat löschen: Wische nach links, tippe auf «Mehr» und dann auf «Chat löschen». In beiden Fällen bleibt die Funktion prinzipiell bestehen, ist aber weniger sichtbar.

Was ist mit meinen Daten?

Meta versichert, dass persönliche Gespräche zwischen dir und deinen Freunden weiterhin Ende-zu-Ende verschlüsselt bleiben. Das bedeutet: Weder Meta noch die KI können privaten Chats mitlesen. Der Assistent hat nur Zugriff auf Nachrichten, in denen er direkt angesprochen wird. Allerdings werden die Gespräche mit Meta AI selbst vom Unternehmen gespeichert und ausgewertet. Diese Daten können laut den Nutzungsbedingungen zur Verbesserung des Dienstes verwendet werden. Wenn dir das nicht behagt, kannst du in einem Meta-AI-Chat /reset-ai eingeben, um das Gedächtnis der KI für den Chat zu löschen, oder /reset-all-ais, um alle Chats zurückzusetzen.

Wo liegen die Grenzen?

Wie alle KI-Assistenten hat auch Meta AI seine Schwächen. Bei komplexen Fragen können die Antworten ungenau oder falsch sein. Meta weist selbst darauf hin, dass der Assistent gelegentlich «falsche Antworten gibt». In einigen Regionen wie Italien berichten Nutzer von App-Abstürzen nach dem Update. Die europäische Version bietet zudem weniger Funktionen als die US-Variante – ein Resultat der strengeren Datenschutzgesetze in der EU. Meta steht aktuell in der Kritik, das Modell hinter seiner KI auch illegal mit raubkopierten Büchern trainiert zu haben.

Was will Meta damit?

Meta-CEO Mark Zuckerberg hat erklärt, dass Meta AI auf dem besten Weg sei, der weltweit führende KI-Assistent zu werden. Das Unternehmen verfolgt zurzeit eine aggressive Expansionsstrategie. Laut eigenen Angaben nutzen pro Monat bereits 700 Millionen Personen Meta AI. Durch die Integration in die Plattformen mit zig Milliarden von Nutzern kann der Konzern seine KI schnell verbreiten – unabhängig davon, ob die Nutzer sie wollen oder nicht.

Für wen ist Meta AI gedacht?

Meta AI kann für Menschen nützlich sein, die selten oder nie eigenständige KI-Assistenten wie ChatGPT nutzen. Durch die direkte Integration in gewohnte Apps sinkt die Hemmschwelle. Wichtig: Sensible Daten sollte man keinesfalls mit der Meta AI teilen. Die Bedienung im gewohnten Chat-Umfeld ist zudem intuitiv. Für Personen, die bereits ausgiebig mit anderen KI-Tools arbeiten, bietet Meta AI kaum Vorteile.