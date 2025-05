KI-Systeme, die mitdenken, eigenständig recherchieren und die Welt erfassen – so sieht Googles Vision für die Zukunft aus. Am 20. Mai will der Konzern zeigen, wie weit er dabei tatsächlich gekommen ist.

Was Google am Dienstag alles enthüllen will

Am 20. und 21. Mai blickt die Tech-Welt nach Kalifornien, wo Google zu seiner jährlichen Entwicklerkonferenz I/O lädt. Nach einer separaten Android-Show vergangene Woche, wo Neuerungen rund um das Handy-System gezeigt wurden, wird klar: Bei der I/O setzt Google voll auf künstliche Intelligenz (KI).

Im Zentrum steht Gemini, Googles KI-System, das ähnlich wie ChatGPT von OpenAI Texte verfassen und verstehen kann. Analysten erwarten hier weitreichende Neuerungen. Dazu gehört wohl eine aufgebohrte Version von Gemini Ultra. Diese soll besonders gut bei logischen Aufgaben, beim Programmieren und im Umgang mit Informationsarten wie Text, Bild und Video sein. Auch ein neues, teureres Abomodell steht zur Diskussion.

Agenten und Cyberbrille

Google dürfte zudem Fortschritte bei Project Astra präsentieren. Dieser KI-Assistent kann die Welt um sich herum wahrnehmen und in Echtzeit darauf reagieren. Er versteht nicht nur gesprochene Befehle, sondern erkennt auch Objekte und Situationen per Kamera. Erstmals enthüllt wurde das Projekt an der I/O im letzten Jahr. Einige Funktionen von Astra wurden bereits für Nutzer der Gemini-App lanciert.

Zudem soll es neue Details zum Project Mariner geben. Dieser KI-Agent lebt im Chrome-Browser und kann Aufgaben selbständig erledigen, wie zum Beispiel Reisen buchen oder Preise vergleichen. Auch Mariner wurde erstmals an der I/O 2024 präsentiert.

Parallel dazu könnte Google sein mit Samsung entwickeltes Headset für Extended Reality (XR) zeigen. XR ist ein Oberbegriff für Technologien, die reale und virtuelle Welt verbinden. Dieses Headset soll Gemini und eine spezielle Android-Version integrieren. Es ist auch bekannt unter dem Begriff Project Moohan.

KI, KI, KI – überall

Google macht kein Geheimnis aus seiner KI-Offensive. In den letzten Jahren betonte Google-CEO Sundar Pichai die Bedeutung von KI auf der I/O-Bühne immer wieder. 2023 fiel Artificial Intelligence (AI), also die englische Bezeichnung für KI, 143 Mal in zwei Stunden, 2024 waren es 121 Erwähnungen durch Pichai und die Google-Manager. Es wäre also keine Überraschung, wenn dieser Trend 2025 anhält.

Doch Google ist nicht allein: Die I/O findet dieses Jahr zeitgleich mit Microsofts Entwicklerkonferenz Build (19. bis 22. Mai) statt, bei der Copilot und Windows-KI-Funktionen im Fokus stehen. Apple folgt dann vom 9. bis 13. Juni mit der WWDC, wo neben neuen Systemversionen vermutlich neuen KI-Features präsentiert werden.

Die Hauptveranstaltung der I/O findet am 20. Mai um 19 Uhr (Schweizer Zeit) statt. Im Ticker auf blick.ch bist du in Echtzeit über die Highlights informiert.