Kritische Infrastruktur täglich im Visier von Hackern

Seit April müssen Betreiber kritischer Infrastrukturen Cyberangriffe melden. Die erste Bilanz zeigt: Die Schweiz wird täglich angegriffen – auch mit neuen Methoden.

1/6 Seit dem 1. April 2025 gilt eine Meldepflicht für Cyberangriffe auf kritische Infrastrukturen. Foto: GAETAN BALLY

Darum gehts 150 Cyberangriffe auf kritische Infrastrukturen in fünf Monaten in der Schweiz

Finanzsektor am stärksten betroffen, gefolgt von IT und Energiesektor

Axpo investierte 7,5 Millionen Franken in ein Security Operations Center

Tobias Bolzern Redaktor Digital

150 Cyberangriffe auf kritische Infrastrukturen in fünf Monaten. Das ist die erste Bilanz der neuen Meldepflicht, die seit 1. April gilt. Manuel Suter, stellvertretender Direktor des Bundesamts für Cybersicherheit (Bacs), präsentierte die Zahlen an einer Veranstaltung in Bern.

Besonders betroffen: der Finanzsektor (19,7 Prozent), gefolgt von IT (9 Prozent) und dem Energiesektor (7,8 Prozent). Zielscheibe sind auch Telecomfirmen (5,3 Prozent), Bundesbehörden (4,9 Prozent), Gemeinden (4,9 Prozent), medizinische Versorgung, Gesundheitswesen und Spitäler (4,9 Prozent), Bahnbetriebe (2,9 Prozent), die Post (1,2 Prozent), Lufttransporte (0,8 Prozent), sowie Medien und NGOs (je 0,4 Prozent). Zu den häufigsten Angriffsformen zählen DDoS-Attacken (19,3 Prozent), Hacking (15,9 Prozent) und Ransomware (12,5 Prozent). Weitere Kategorien sind: Login-Diebstahl (10,2 Prozent), Datenlecks (9,7 Prozent) und Malware (9,1 Prozent).

«Die grosse Mehrheit der Angriffe ist nach wie vor kriminell motiviert. Es geht ums Geld», erklärt Suter. Sorge bereiten aber neue Akteure: «Wir sehen heute Angreifer, die sich nicht wie Kriminelle verhalten. Die gehen in die Systeme rein, machen dann aber nichts.» Diese könnten staatliche Akteure sein, die Cyber-Fähigkeiten aufbauen.

Axpo: Millionen für Cybersicherheit

René Oester, CEO von Axpo Systems, schilderte konkret, was hinter den Kulissen läuft: «Wir haben rund eine halbe Million Cyber-Ereignisse pro Monat.» Sein Team bearbeitet 9500 «Nichtkonformitäten», 30 Anomalien erfordern direkte Eingriffe, sieben bis zehn Mal müssen Experten vor Ort. Etwa fünf Zero-Day-Schwachstellen (eine noch unbekannte Sicherheitslücke in Software, Hardware oder Firmware, die dem Hersteller oder Entwickler bisher nicht gemeldet wurde) werden pro Monat geschlossen.

René Oester, CEO der Axpo Systems AG. Foto: PD/Axpo Systems AG

Axpo hat dafür ein Security Operations Center (SOC) ins Leben gerufen: Die Bauzeit betrug 1,5 Jahre. 7,5 Millionen Franken wurden investiert, fünf Millionen Fr. kostet der jährliche Betrieb. «Es ist eine 24-Stunden-Organisation an sieben Tagen die Woche, im Schichtbetrieb», so Oester. Das Zentrum überwacht über 50 Anlagen und rund 100 Kraftwerke.

Kooperation statt Konfrontation

Die Meldepflicht besteht laut dem Bacs, um zu verstehen, wo die Probleme sind und welche Technologien es zur Bewältigung der Attacken benötigt. Wenn ein Cyberangriff abgewehrt wird oder keine nachweisbaren Auswirkungen hat, besteht grundsätzlich keine Meldepflicht.

Die Zusammenarbeit zwischen Bund und Organisationen funktioniere gut. Die erste Meldung muss binnen 24 Stunden erfolgen, Details innerhalb von 14 Tagen. Das Ziel: Frühwarnungen für andere kritische Infrastrukturen. Und obwohl bei Verstössen ab dem 1. Oktober Bussen bis 100'000 Franken drohen, setzt das Bacs auf Vertrauen statt auf Strafen. «Die Unternehmen sind Opfer. Die haben schon genug Probleme», betont Suter. Bisher gab es keine unkooperativen Firmen. In zwei Fällen erfuhr das Bacs aus den Medien von Angriffen und fragte nach; die Unternehmen meldeten im Anschluss den Vorfall.