Whatsapp bekommt ein grosses Designupdate: Ab sofort können Nutzerinnen und Nutzer ihre Chatverläufe individuell gestalten. Die neuen Designs sind in der Schweiz bereits verfügbar.

1/4 Neue Chatdesigns bei Whatsapp: Die Tage der einheitlich grünen Sprechblasen sind gezählt. Foto: Tobias Bolzern

Über zwei Milliarden Menschen weltweit nutzen Whatsapp für ihre Kommunikation

Tobias Bolzern Redaktor Digital

Rosa Sprechblasen für die beste Freundin, Dunkelblau für die Familiengruppe und Gold für den Liebsten: Was wie ein digitaler Farbenrausch klingt, wird bei Whatsapp jetzt Realität. Nutzerinnen und Nutzer können in Zukunft selbst bestimmen, wie die Chats daherkommen.

Schluss mit Grün – ab sofort stehen rund 30 verschiedene Hintergründe und über ein Dutzend Farben zur Auswahl. Die Änderung betrifft sowohl einzelne Unterhaltungen als auch Kanäle. «Die persönlichen Designeinstellungen sind dabei nur für den jeweiligen Nutzer sichtbar», heisst es im Blog von Whatsapp. Das bedeutet: Während Alice ihre Unterhaltung mit Franz in Pastelltönen gestaltet, sieht Franz weiterhin das klassische Whatsapp-Design.

Whatsapp-Design: So gehts

Das neue Design lässt sich einfach einstellen: iPhone-Besitzer tippen oben auf den Namen des Chats, Android-Nutzer auf die drei Punkte, dann auf Chatdesign. Wer möchte, kann auch allen Chats den gleichen Look geben – dafür gibt es in den Einstellungen > Chats eine Option namens Standard-Chatdesign.

Neben voreingestellten Farbkombinationen können Nutzer auch eigene Kreationen erstellen. Zudem bleibt die Möglichkeit bestehen, eigene Fotos als Hintergrund zu verwenden.

Mehr Personalisierung

In der Schweiz können einige Nutzer die neuen Designs bereits ausprobieren. Dafür muss die neueste Version der App installiert sein. In den kommenden Wochen sollen dann alle Whatsapp-Nutzer weltweit Zugriff auf das Chatdesign bekommen, wie der Hersteller in einem Blogbeitrag erklärt.

Whatsapp kommt damit den Wünschen seiner Nutzer nach mehr persönlicher Gestaltungsfreiheit nach. Der Messenger, den weltweit über zwei Milliarden Menschen nutzen, hatte in letzter Zeit bereits mehrere Funktionen eingeführt, die das Chatten persönlicher machen.