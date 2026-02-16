Schick uns dein Schneebild!

Der Winter ist zurück – zumindest in den Bergen. Bist du gerade in der weissen Winterlandschaft unterwegs? Wir wollen es sehen!

Eva Kunz Senior Community Editorin

Schnee in rauen Mengen, mehr als im ganzen Winter. Ein wahres Winter-Comeback! Für all jene, die gerade in den Skiferien sind und vom Winter nicht genug bekommen können, ein Traum. Doch Vorsicht ist geboten, denn es droht in der ganzen Alpenregion grosse Lawinengefahr.

Schick uns dein Foto vom grossen Schnee!

Hast du die Schneepracht vor deiner Nase? Dann zeig uns dein Schneebild!