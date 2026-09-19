Rund 60 Prozent des in der Schweiz konsumierten Wildfleischs stammt aus dem Ausland. Für den «Blick Check» wollte Reto Scherrer wissen, wie Schweizer Wild in einer Zucht lebt. Dafür wagte er sich mitten in eine Hirschherde im Aargau.

Auf mehreren Hektaren freier Wiese leben die Hirsche auf dem Hof von Guido Hufschmid. Rund 25 bis 30 Tiere schiesst und verarbeitet er pro Jahr auf seinem Bio-Betrieb. Eine Goldgrube ist die Hirschzucht nicht, denn Hufschmid schreibe damit «gerade so grüne Zahlen».

Trotzdem sorgen Betriebe wie seiner dafür, dass auch Schweizer Wild auf unseren Tellern landet. Beim Besuch der Hirschzucht ist Reto Scherrer den Tieren so nah gekommen wie kaum jemand vor ihm.

Und nun geht die Suche nach dem besten Wildteller der Schweiz weiter. Dabei bist du gefragt: Welches Restaurant aus den Top 20 soll es ins Finale schaffen? Stimme jetzt für deinen Favoriten ab!

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Bis zum 27. September hast du Zeit, für deinen Favoriten zu stimmen. Die vier regionalen Gewinner treten im grossen Finale gegeneinander an. Reto Scherrer zieht los, probiert sich gemeinsam mit prominenter Unterstützung durch die Finalisten und findet gemeinsam mit dir heraus, wo der beste Wildteller der Schweiz serviert wird.

Doch damit nicht genug!

Unter allen Teilnehmenden wird ein Restaurantbesuch beim Gewinner verlost. Der «Blick Check» läuft bis zum 18. Oktober. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.

Das ist der «Blick Check»! Vom Cordon bleu über die Bergbeiz bis hin zur Minigolfanlage: Willst du uns helfen, die besten Orte, Produkte und Erlebnisse der Schweiz zu finden? Dann mach mit beim «Blick Check»! Die Community nominiert ihre regionalen Favoriten und stimmt ab. Blick testet dann die Überflieger nach klar festgelegten Kriterien. So entsteht ein einzigartiges Qualitätslabel: von der Community gewählt, von Blick geprüft. Für mehr Orientierung, neue Impulse – und ehrliche Empfehlungen. Wers checkt, macht mit beim «Blick Check». Vom Cordon bleu über die Bergbeiz bis hin zur Minigolfanlage: Willst du uns helfen, die besten Orte, Produkte und Erlebnisse der Schweiz zu finden? Dann mach mit beim «Blick Check»! Die Community nominiert ihre regionalen Favoriten und stimmt ab. Blick testet dann die Überflieger nach klar festgelegten Kriterien. So entsteht ein einzigartiges Qualitätslabel: von der Community gewählt, von Blick geprüft. Für mehr Orientierung, neue Impulse – und ehrliche Empfehlungen. Wers checkt, macht mit beim «Blick Check». Mehr zum «Blick Check»