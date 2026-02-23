Hast du trotz aktueller Ereignisse noch Lust auf die WM?

Diskussionen um die WM 2026: Mexikos Politik, Trump und Fifa-Kritik werfen Schatten auf das Turnier. Ist die Freude am Fussball noch ungetrübt?

Politische Spannungen in Mexiko, umstrittene Aussagen von US-Präsident Donald Trump, immer wiederkehrende Kritik an der Fifa und die Diskussionen um den Friedensrat werfen aktuell viele Fragen auf. Debatten über Boykottforderungen in Europa und die Rolle grosser politischer Akteure lassen Fans zweifeln.

Wir wollen von dir wissen: Hast du trotz all den aktuellen Ereignissen noch Lust auf die WM? Wirst du die Spiele verfolgen, bewusst aussetzen – oder hattest du sogar geplant hinzureisen und verzichtest jetzt? Wir möchten ein Stimmungsbild unserer Leserinnen und Leser einfangen. Teile deine Meinung gleich unten im Formular mit uns.

