Emilie Jörgensen Senior Community Editorin

Die ganze Welt schaut seit Wochen in den Westen: Dort kämpfen die amtierende Vize-Präsidentin Kamala Harris (59) und der ehemalige US-Präsident Donald Trump (78) um den Sitz als Präsidentin oder Präsident der Vereinigten Staaten.

Immer wieder sorgt der Wahlkampf für Schlagzeilen weltweit. Kaum ein Tag vergeht ohne eine Meldung zum amerikanischen Wahlkampf. Doch warum genau interessiert der Wahlkampf eines anderen Landes so sehr über seine Grenzen hinaus? Was bedeutet das Wahlergebnis für den gesamten Planeten und welche Folgen haben die Wahlen? Solche Fragen will Blick für dich beantworten, um dich für die Wahl am 5. November 2024 vorzubereiten.

Stell deine Frage hier!

Hast du eine Frage rund um den US-Wahlkampf? Gibt es etwas, das du schon immer wissen wolltest? Dann schreib deine Frage ins Formular!

Die Wahlen in den Vereinigten Staaten finden am 5. November statt. Foto: Anadolu via Getty Images 1/6

