Für viele mag Schönheit sehr oberflächlich sein. Lange Beine, eine schmale Taille, helle Augen und ein Lächeln wie aus dem Zahnarztmagazin. Denkt man einige Jahre zurück, waren diese Punkte das ultimative Schönheitsideal.

Doch immer mehr setzen wir in der Gesellschaft auf innere Schönheit. Innere Werte, Charakterzüge, die einen sympathisch machen und Liebe für seine Mitmenschen macht die meisten Menschen schön. Oder haben wir da noch etwas vergessen?

Sag es uns hier!

Was macht einen Menschen für dich schön? Wer in deinem Leben ist besonders schön? Und was macht diese Person für dich so wunderschön? Schreib es hier direkt in die Kommentarspalte oder erzähl uns via Formular, was deine Liebsten schön macht!

