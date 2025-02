Neuer Bundesratsjet passt nicht in die Hangars in Bern – das meint die Community «Ist auch beim Kleiderkauf von Vorteil, wenn man die Kleidergrösse berücksichtigt – oder bei Kondomen!»

Der «Palast der Lüfte» vom Bundesrat hat ein Grössen-Problem. Denn der neue Vogel passt nicht in sein Häuschen. Für den neuen Jet muss nun der Hangar am Flughafen Belp angepasst werden. Das sorgt in der Kommentarspalte für einige Lacher.

Publiziert: vor 14 Minuten